Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÍèÆü»£¤ê²¼¤í¤·¡Ö¥É¥ó¥¤Ç¡Ä¡×À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬ÆüËÜ¤ÇÉ¬¤ºÇã¤¦¡È°Õ³°¤Ê¤â¤Î¡É¤ÈÂç¹¥Êª¤ò¹ðÇò
¡Ø£Ê£Ó£Á¡Ù¡Ê2000¡Ë¤ä¡Ø´Å¤¤¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê2005¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¡ª
¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¿·¼ç±é±Ç²è¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åªµð¾¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤È21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°ºî¡£
¢£¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¾×·â¹ðÇò¡ª¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤·¤â¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À½»æ²ñ¼Ò¤Ç25Ç¯´Ö¶Ð¤á¾å¤²¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡¢¥Þ¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î²ò¸Û¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà¤Ï¡ÖºÆ½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¾Ã¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÇÒ¸«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»î¼Ì¤Ç¤â2²ó¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀëÅÁ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢¤¹¤Ç¤Ë7¡¢8²ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹ ¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤é¡¢»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òËè²óÈ¯¸«¤¹¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥ó¥¹¼«¿È¤ÏÉ¬»à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¤É¤³¤«¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤Ç±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¾Ð¤¨¤ÆÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¨Àä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÎ¤ò¤â¤Ä¤«¤à»×¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«À¸¤±ä¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤æ¤¨¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï±ó¤¯¤«¤é¸«¤ì¤Ð´î·à¡¢¶á¤¯¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èá·à¡Ù¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÌû²÷¤Ê¤È¤³¤í¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤È¤Ï¡Ø£Ê£Ó£Á¡Ù¡ØÈþ¤·¤¤Ìë¡¢»Ä¹ó¤ÊÄ«¡Ù¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÊÔºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë25Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹Ç¯¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö´ÆÆÄ¤Ï´Ú¹ñ¤Î±Ç²è³¦¤Ç¡Ø»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÅÜ¤é¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹Ž¡
Ã¯¤âÈà¤Î¤·¤«¤áÌÌ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹Ž¡¾Ð´é¤À¤±¤ì¤É¤âÍ×µá¤Ï¤È¤Æ¤â±Ô¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤äÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¡Ø»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤ÏŽ¤¥«¥ß¥½¥ê¤Î¿Ï¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢NG¤ò½Ð¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹Ž¡
Í×µá¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¼ã´³¤Î¶ÛÄ¥¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ÆÆÄ¤È¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ä¤â»ä¤¬¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬Ž¤±Ç²è¤¬´°À®¤·ºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤ËŽ¤¤¢¤Î¤È¤¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î±éµ»¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤Î¤«¤ò¸ç¤ë½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹Ž¡
ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁ´¤Æ·×²è¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬Ëè²ó¶Ã¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ËºÑ½£Åç¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤Æ»×¤ï¤º°®¼ê¡ª¡Ë¡£»£±Æ¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢¤«¤Ê¤êÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë²ñ¾ì¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ã¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæËÜ¤Î°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÇ®¿´¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈŽ¤¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö´ÆÆÄ¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ò¤Î¤¾¤¤¤ÆŽ¤»ä¤Ï¤È¤Æ¤âÌû²÷¤Ê¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÆÆÄ¤â»£±Æ¸½¾ì¤ÇÌÌÇò¤¤¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬»£¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÆó½½²ó¤â»°½½²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¤µ¤ó¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¤Î½Æ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸½¾ì¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ø´ÆÆÄŽ¤¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡Ù¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¼Â¤Ë½Æ¤ò°·¤¨¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¶ËÅÙ¤Î¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢½Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁè¤Ã¤¿¤é¤½¤Î½Æ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢»°¿Í¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥ß¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¾²¤òÇç¤¦¤È¤¤¤¦Ž¤¤É¤³¤«³ê·Î¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¡£¾Ð¤¨¤ë¤±¤ì¤ÉßõÎõ¤Ê´¶¤¸¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤íŽ¤¡Ø¤ªŽ¤¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥Þ¥ó¥¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿±é½Ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤Î¤Ë²¿»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥Ã¥¤Ë¥«¥á¥é¤òÁõÃå¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¿§¡¹¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÍ¤ÏÎÙ¤Ç²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÄ¹¡¹¤È»£¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤ÏËÜÅö¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Á´ÉôÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤ÍŽ¡
ÇúÃÆ¼ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ä¥´¥¯¥´¥¯¤È°û¤à²»¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢Ž¤¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤ÊÇÖ¤¬¥¸¥ç¥Ã¥¤Î²¼¤ËÍî¤Á¤¿¥«¥Á¥ó¡ª¤È¤¤¤¦²»¡Ä¡£·à¾ì¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤¿¤éËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é·à¾ì¤ò½Ð¤¿¤é¡Ø¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤ã¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¢£²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤È¤Î½é¶¦±é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ©¤¬¹ç¤¦¤â¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿
¡½¡½ºÊ¡¦¥ß¥êÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«Ž¤Ä¹¤¤ÇÐÍ¥À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¤È°ìÅÙ¤â¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤âÆ±¤¸»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶¦±é¤Ï¤»¤º¤È¤âŽ¤ºÊ¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ë¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½°Õ³°¤Ë¤â½é¶¦±é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ©¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿Ž¡
Èà½÷¤ÎËÜÅö¤Î¿¿²Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹Ž¡
¡Ø¤¦¤ï¡Á¤³¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ±éµ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡ª¡Ù¤È¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÏŽ¤¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¼ç±éºî¤ò²¿ËÜ»£¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È»×¤¦¤Û¤É¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¶¦±é¤·¤¿¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤ä¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤µ¤ó¡¢¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢±éµ»¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¡£¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡Ø¥È¥ì¥ó¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡È½Ü¡É¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Ë±éµ»¤¬¾å¼ê¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø±éµ»¤Î²øÊª¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Êý¡¹¤È°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¡£¤³¤ì¤Û¤É¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼¡¤Ï¤¤¤Ä¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤â¡Ø»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Ë¤·¤ÆÈëÌ©¤Î´é¤ò¹ðÇò!? ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é¿©¤Ù¤ëÂç¹¥Êª¡¢É¬¤º¹Ô¤¯°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤È¤Ï
¡½¡½¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é35¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¡Ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ø£Ê£Ó£Á¡Ù¤Ï»ä¤¬½é¤á¤Æ¡Ø¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡Ù¡Ø±Ç²è¤Ç¤â²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡Ù¤È¶È³¦¤ÎÊý¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø´Å¤¤¿ÍÀ¸¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ³¤³°¤Î¶È³¦¿Í¤¿¤Á¤Ë»ä¤òÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Þ¤¿CAA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ë¤È»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤·¤Æ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÏÎÁÍý¤ä¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤ÎBBQ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ªÎÁÍý¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼Â¤Ï±üÍÍ¤ÎYouTube¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Á¥§¥æ¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥à¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆBBQ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æù¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎBBQ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥Ê¥®¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¥à¥Á¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤â¤¿¤Þ¤Ëºî¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤Ï¤¤¡¢¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡£ºòÆü¤âÆüËÜ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤ÎÃë¿©¤â¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥«¥ì¡¼¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÂçºåÈ¯¾Í¤Î¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åìµþ¤Ë¤â¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¡Ê¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ËÅìµþ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¤ÏÌ£¤¬°ã¤¦¡©¡¡Åìµþ¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤¨¤¨¡¢Ì£¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¹¥¤¤Ê¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¾ì½ê¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¡£Çã¤¦¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¡Ö¤¼¤Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬¹¥¤
¡½¡½»¨»ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ªÎÁÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¡Ê2·î25ÆüÈ¯Çä¤Î3·î¹æ¤Î»ïÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡£¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¥¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡½¡½ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤ä¹¥¤¤ÊÆüËÜ¸ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¡Ê¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡Ë¡Ä¡ÄÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¼¤Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£È¯²»¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¼¤Ò¡×¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤¼¤Ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
イ・ビョンホンさんが選んだお気に入りレシピ「チキンカツおろし煮」
