WBC開幕直前…飛び込んだ大谷翔平の最新ニュースに騒然「えぐすぎん？」「許される上限」 規格外の能力証明
大谷翔平の能力値とは
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕する。大会スポンサーを務める株式会社コナミデジタルエンタテインメントは4日、6月11日に発売する人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2026-2027」のデータを一部公開。大谷翔平投手の能力値が明らかになるとファンから「能力えぐすぎ」「再現できない選手」などの声があがっている。
同ゲームの公式Xは、「#大谷翔平 選手の能力値を大公開でやんす！！」としてデータを公開。明らかになった能力値では、打者大谷がパワー98という過去最高クラスの数値をマーク。投手としても164キロのストレートに、オリジナル球種であるスイーパーを含めた4球種を保持している。
また大谷独自の特殊能力である「SHO-TIME」も所持。投球成績が走塁に、打撃成績に応じてストレートのノビに影響を与えると、大谷ならではの能力だといい、Xでは「圧巻のパワー98！ さらに新たに超特殊能力になった『威圧感』を含む3つの超特殊能力を持っているでやんす！ いろんなモードで活躍する大谷翔平選手が楽しみでやんすね！」と説明している。
同社はWBCのグローバルスポンサーを務めており、新作にもWBCを体感できるモードが搭載。本大会を前に発表された大谷の能力には、X上のファンからも様々な反響があがった。
「デフォでパワー98･･･金特3つはさすがにバケモン」
「大谷翔平をパワプロ風で分析するとこうなるんですなぁ」
「ゲームで許される上限みたいなステータスしてやがる」
「大谷選手の能力えぐすぎん？」
「イカれた性能www 走力Sでもいいくらい」
「ショータイムってなに？カッコ良すぎるでしょ…」
「ダルビッシュ以来忠実に再現するとぶっ壊れになるから再現できない選手だわ…」
ゲームでは表現しきれない能力に「本来なら走力とかももっとあるけど、強くなっちゃうからあえて抑えてあるっぽい」「大谷にしては弱すぎる」といった意見もあった。
（THE ANSWER編集部）