まるで白塗り！雪遊びをして顔をあげたワンちゃんの姿に「さすが雪国育ち」「可愛いけど後が大変そう」
【画像を見る】白塗りしてる！？雪国のワンちゃんが遊んだ後の顔面
雪国の冬といえば、待ち遠しいのが「雪遊び」。楽しみにしていたのは人間だけでなく、ワンちゃんも同じでした。
雪国育ちのワンちゃんの個性的な雪遊び動画がInstagramに投稿されると、1.7万以上の「いいね」を記録し話題になりました。
■待ちに待った雪！遊ぶぞ〜！
注目を集めたのは、nagi_11.10さんの投稿。
雪国育ちのビションプー「凪くん」が雪遊びを楽しむ様子を紹介しています。
まずは雪の質感チェックから。
凪くんが雪に顔を付け確かめ、「悪くないね」と言わんばかりの納得したような表情を見せます。
そして、顔を雪に付けたままドリルのように前にどんどん進んでいく「顔面ドリル」をし始める凪くん。
ふと顔を上げた凪くんの姿は、ふわふわの毛に雪がたくさんくっつき、白塗りしたかのよう。
顔が冷たくないか心配になりますが、凪くんは顔をブルブルさせて雪を払い、楽しそうな表情を見せます。
nagi_11.10さんは凪くんに防寒着を着せて、「完全防備だから大丈夫」と思っていましたが、まさか顔が雪だらけになるとは想定外だったようです。
nagi_11.10さんに凪くんは寒いところも平気なのか聞くと、「寒さには強い方だと思います。飼い主が寒くて震えているときも凪は元気にずっと走り回っています。逆に暑さには弱いみたいで、夏はよくお散歩拒否犬になります」と話してくれました。
また、「最近は毎日雪が積もっているので、お散歩に行くとなかなか帰りたがらず、『帰るよ〜』と声をかけると全く動かなくなります。いつも私が根負けしてもう一周お散歩へ...。家の中ではこたつから顔だけ出して寝ています」と冬を満喫している凪くんの様子も教えてくれました。
投稿についてお話を伺うと、「いつも通り何気なく投稿した動画だったので、まさかこんなに多くの人に見ていただけるなんて本当に驚きでした。家族や友人たちはみんな口を揃えて『え？すご！』と言ってびっくりしていました」と予想以上に反響が大きかったようです。
また、「みなさん『うちの子はこうです〜』と教えてくださって、雪が好きだったり苦手だったり、ワンちゃんそれぞれで面白いと感じました。動画内で着ていたスノーウェアや靴へのお問い合わせがとても多く、『真似して買いました』とご報告もいただいて嬉しかったです」と投稿へのコメントについても振り返りました。
■お茶目な凪くんにほっこり癒される
nagi_11.10さんのInstagramでは、凪くんの可愛らしい投稿がたくさん見られます。
たとえば、クリスマスプレゼントをもらった投稿では可愛いサンタに仮装した凪くん。
プレゼントの袋を開けて、はしゃぎながらおもちゃで遊ぶ様子が映っています。
初めて湯たんぽを見たという投稿では、湯たんぽを怖がり警戒する様子も。
nagi_11.10さんが「大丈夫」とやさしく声をかけるものの、前足でつついたり少し吠えてみたりと、得体のしれない初めての湯たんぽに怒ってしまったようです。
nagi_11.10さんのアカウントでは、凪くんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。
「Instagramで凪との日常を投稿しています。ゆるくまったりな毎日ですが、ご興味のある方はぜひ覗いてみてください」とメッセージもいただきました。
ぜひnagi_11.10さんのInstagramで、ふわふわ可愛い凪くんを見て癒されてください。
文＝なついろ