◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨み、7―3で勝利した。ドジャース・大谷翔平投手（31）は一番乗りで球場入りし、試合前にはブルペン投球を行い、さらにフリー打撃と二刀流の調整を行った。

試合に備えたチームバスの第1便は午後2時29分に到着。バスを降り、最初に球場に入ってきたのは大谷だった。バッグを左肩にかつぎ、キャップのつばを後ろにしてかぶった姿で「一番乗り」。鈴木、近藤、牧らも同じバスで球場入りした。入り口には大谷を一目見ようと、前日よりさらに多くのファンが集結。「大谷さ〜ん！」「大谷さん、こっち向いて〜！」などの声が飛び交った。

午後3時37分に選手の中で最初にグラウンドに登場。高城ブルペン捕手を相手に最長90メートルの遠投を含む、28球のキャッチボールを行った。その後は能見投手コーチ、村田バッテリーコーチ、高城ブルペン捕手を伴ってベンチ裏へ。ブルペン投球を行った。ドジャースでのキャンプ打ち上げとなった22日（日本時間23日）に投手では今春2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）登板で最速99マイル（約159・3キロ）を計測していた。その時以来の本格的な投球練習となった。

その後大谷はフリー打撃を行い、17スイング目には右翼5階席への特大弾を放つなど、25スイングで9本の柵越えだった。

試合後に能見投手コーチはブルペン投球について「大谷選手自身のプランがあるので。普通通りには投げてますよ。17球だったかな。出力はそんな上げては…。あくまでも自分のプランの中の調整段階で作っているので」と説明。ライブBPについては「するとは思うんですけど。あとは本人がどこでどうやるか」とした。

大谷は今大会は野手専念での出場。しかし大リーグの開幕に向けて投手としての調整は必要で、今後も合間を見て投手の調整も行っていく。大谷らメジャー組が出場可能になるのは、WBC側の管轄試合となる3月2日からのオリックスとの強化試合（京セラドーム）からになる。