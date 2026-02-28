espoirザブロウ新作登場♡繊細立体眉が叶うアイブロウシリーズ

韓国発のメイクアップブランドespoir(エスポア)から、理想の眉印象を叶える新作「ザブロウ」シリーズが登場。繊細な立体感を演出できるアイブロウマスカラと、描きやすさにこだわったアイブロウペンシルがラインアップしました。ミリ単位の美しい眉を再現できる設計で、トレンド感のある垢ぬけ眉を演出。なりたい印象に合わせて眉メイクを楽しめます♡

繊細な毛流れを作る眉マスカラ

自在にスタイリング、こなれ感を仕立てるアイブロウマスカラ「ザブロウ カラーフィクシングカラ」は、15°の極細マイクロブラシを採用。

超極細ブラシが短い毛やうぶ毛までしっかりキャッチし、地肌にリキッドがつきにくく自然な仕上がりを叶えます。

束になりにくい軽やかなテクスチャーが眉毛に密着し、汗や皮脂、擦れによる色落ちやくすみを防ぐスマッジプルーフ処方。ふんわりとした立体感が長時間続きます。

毛流れだけでなく毛色まで自在にスタイリングでき、トレンドのアッシュカラーからピンク系カラーまで幅広く対応します。

ザブロウ カラーフィクシングカラ



価格：1,320円（税込）

容量：3g

展開カラー：#01ベージュ／#02トープ／#04フェイクブリーチ／#05ダスティーピンク／#06ロージーブラウン

発売日：2026年3月24日(火)～順次発売

全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）

自在に描けるアイブロウペンシル

簡単なのに繊細な仕上がりを叶える「ザブロウ バランスペンシル」は、三角芯のペンシル構造が特長。

とがったエッジ部分で一本一本繊細なラインを描き、フラットな面で毛流れを整えながら太さを調整できます。

なめらかな描き心地と手にフィットするねじりボディにより、余計な力が加わらず安定した描き心地を実現。汗や皮脂に強いロングラスティング処方で、美しい眉を長時間キープします。

肌なじみのよいカラー展開で、ヘアカラーやファッションに合わせて選べるのも魅力です。

ザブロウ バランスペンシル



価格：1,540円（税込）

容量：0.1g

展開カラー：#03ソフトブラウン／#06ライトトープ／#07ベージュ／#08ダスティーピンク

発売日：2026年3月24日(火)～順次発売

全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）

理想の眉を自由に楽しんで

espoirのザブロウシリーズは、繊細さと使いやすさを兼ね備えたアイブロウアイテム。毛流れや色味を自在に調整できるので、ナチュラル眉からトレンド眉まで思いのままに仕上げられます。

毎日のメイクに取り入れて、自分らしい理想の眉印象を楽しんでみてください♡