ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら購入品】40代女子3人が選ぶ「コスパ神アイテム」ガチ買いアイテム＆高見え春コーデ」を公開しました。今回は、同世代のファッションYouTuberであるn.cocoさん、木村えりなさんとのコラボレーション企画として、40代女性におすすめしたい「しまむら」の春アイテムとコーディネートを紹介しています。

動画では、3人がそれぞれ厳選したアイテムを持ち寄り、その魅力と着こなしを解説しています。ホストのゆかりんさんが紹介したのは、黒とアイボリーのバイカラーが特徴的な「刺繍スタジャン」（2,739円）。プリントではなく刺繍が施されている点について「刺繍なのがすごくないですか？ワッペンもちゃんとモコモコのやつ」と驚きを語り、裏地付きでしっかりとした作りの良さを強調しました。

続いてn.cocoさんが紹介したのは、きれいめカジュアルに使える「ゴールドボタンカーデ」（1,639円）です。「スウェットライクなニットなんです」と語る通り、ハリ感のある素材でジャケットのように羽織れるのが特徴。ポリエステル100%で洗濯もしやすく、普段使いに最適です。また、木村えりなさんは、5〜6年ぶりのしまむらパトロールで見つけたという「ドットスカート」（2,189円）を披露。「素材感もすごく高見え」と評価するこのスカートは、ベルベットのようなフロッキー加工のドット柄が上品で、甘辛ミックスコーデにも活躍する一枚です。

動画の後半では、これらの購入品を使った三者三様のコーディネートも披露されました。今回紹介されたアイテムは、どれもデザイン性とコストパフォーマンスに優れており、春のワードローブをアップデートするのに役立ちそうです。

YouTubeの動画内容

00:00

3人のコラボ企画スタート！自己紹介
02:59

ゆかりん購入「刺繍スタジャン」紹介
05:36

n.coco購入「ゴールドボタンカーデ」紹介
06:57

木村えりな購入「ドットスカート」紹介
08:22

3人の購入品を使ったコーディネート披露

