Áê¾ìÅ¸Ë¾2·î23Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ºÇ¹âºÛ¡Ö¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï°ã·ûÈ½·è¡×¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼õÍÆ¤¹¤Ù¤¡¡ÆüËÜ³ô: ¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤¬°ã·ûÈ½·è¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î²¸·Ã¤ÏÌµ¤¤¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¹¶·â¤Ç¡¢AIÁê¾ì¤ËÎä¤ä´À
¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë2/19¡¢NY¥À¥¦¢¥267¥É¥ë°Â¡¢49,395¥É¥ë¡¡2¡Ë2/20¡¢NY¥À¥¦¡Ü230¥É¥ë¹â¡¢49,625¥É¥ë
¡ÚÁ°²ó¤Ï¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾2·î19Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: º£Ç¯¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¾å¾º¤·¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¡¡ÆüËÜ³ô: ¡Ö¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬»ö¼Â¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢±ß¡¦¥É¥ë¤Ï158±ßÂæ¤¬ÊÉ
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§ºÇ¹âºÛ¡Ö¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï°ã·ûÈ½·è¡×¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¡¡1¡ËÊÆ¹ñ¡¦Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¡Ö¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï°ã·ûÈ½·è¡×¡¡¡¡¡Ê1¡ËÊÆ¹ñ´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º¬µòË¡Îá¡¡¡¡¡¡¡Ê1¡ËÁê¸ß´ØÀÇ¡¡¡¡¡¡Á´À¤³¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¡¡¡¡¡¡¡Ê2¡Ë Ê¬ÌîÊÌ´ØÀÇ¡¡¡¡¼«Æ°¼Ö¡¦Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¡¡ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¡¡¡¡¡¡¡Ê3¡Ë ÆÃÄê¹ñÊÌ´ØÀÇ¡¡Ãæ¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¡¡¡¡ÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Êä½õ¶â¤Ë¤è¤ë²á¾êÀ¸»º¤ä¶¯À©Ï«Æ¯¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¡¡¡¡¡¡¡Ê4¡Ë¾åµ°Ê³°¤Ë¡¢ÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¤¬¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÂçÅýÎÎ¤¬µð³Û¤Î¹ñºÝ¼ý»ÙÀÖ»ú¤òÇ§¤á¤ì¤ÐºÇÂç15¡ó¡¦150Æü´Ö¤Î´ØÀÇ¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡Ëº£²ó¤ÎÊÆ¹ñÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Î°ã·ûÈ½·è¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¡Ê1¡ËÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ê2¡Ë¡¦¡Ê3¡Ë¤Ï°ãË¡È½·è¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¹âºÛ¤Ï2/20¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ã·ûÈ½·è¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¡Ö·ûË¡¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤Ï¡ØµÄ²ñ¡Ù¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£È½·è¤Ï9¿Í¤ÎÈ½»ö¤Î¤¦¤Á6¿Í¤ÎÂ¿¿ô°Õ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿È½»ö¤«¤é¤â°ã·ûÈ½·è¤Î»¿À®¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÈ½·è¤Ë´Ø¤·¡¢ÈóÆñ¤·¡Ö¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ150Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡Ê3¡Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ê1¡Ë¤Î°ãË¡È½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡Ê4¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢2/20¤Ë10¡ó´ØÀÇ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Íâ2/21¤Ë15¡ó¤ËÊÑ¹¹¤ÎÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â»Ü»þ´ü¤ÈÂçÅýÎÎÎá½ðÌ¾¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£15¡ó´ØÀÇ¤Ï»×¤¤ÉÕ¤Åª¤ÊÉ½ÌÀ¤Ë¤â¸«¤¨¡¢º£¸å¤ÎÊÑ¹¹À¼ÌÀ¤ËÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê4¡Ë°ã·ûÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢²áµî¤ËÇ¼¤á¤¿´ØÀÇÌó1,750²¯¥É¥ë¡ÊÌó27Ãû±ß¡Ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë´ÔÉÕ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¤·¤«¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢´ÔÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½·è¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö´ÔÉÕ¡×¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥è¥¿¤Ê¤ÉÊÆ¹ñÆâ³°¤Î1,000¼Ò¤¬´ÔÉÕÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æñ¹Ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¡¡Ê5¡Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢»ÃÄêÅª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë10¡ó¤Î´ØÀÇ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ëÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¤Ï¡¢¹ñºÝ¼ý»Ù¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤áºÇÂç15¡ó¤Î´ØÀÇ¤òºÇÄ¹150Æü´Ö²Ý¤¹¸¢¸Â¤òÂçÅýÎÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¡£È¯Æ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ´ºº¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê6¡Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄã²¼·¹¸þ¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¡ÊÊÆ¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¼ÒÄ´ºº¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯1·î¡¡¢Í¡¡12·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ù»ý¡¡¡¡¡¡¡¡47¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔ»Ù»ý¡¡¡¡¡¡48¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59
¡¡¡¡¡Ê7¡Ëº£Ç¯11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµóÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤Î°ã·ûÈ½·è¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤Ù¤¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬É¬»ê¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¦È½·è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢´ØÀÇÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ê1¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¡¡¡Ê2¡ËÄã²¼¤¹¤ëGDP¤Î²¡¤·¤¢¤²¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ê3¡Ë¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡¡¡¡¡¡¦°ã·ûÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÅ¬ÍÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤ËÁêÈ¿¤¹¤ë¡£ºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ´ÖÁªµó¤Ø¤Î¡Ö·Ã¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¼õ¤±¤È¤á¤ë¤Ù¤¡£
¡¡2¡Ë2/20¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤¬°ã·û¤È¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¹¥´¶¤·¾å¾º¡¡¡¡¡Ê1¡Ë2/20¤ÎNY¥À¥¦¤Î¾õ¶·¡¡¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤Ï¡¢Ä«Êý¤Ï¢¥200¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°ã·ûÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤Ï¹¥´¶¤·¤Æ¡Ü300¥É¥ëÄøÅÙ¤Ë¾å¾º¡¢½ªÃÍ¤ÇNY¥À¥¦¤Ï¡Ü230¥É¥ë¾å¤²¤Æ½ª¤¨¤¿¡£Ä«Êý¤Î°ÂÃÍ¤«¤é¸«¤ë¤È°ã·ûÈ½·è¤Ç¡Ü430¥É¥ëÄøÅÙ¡¢¾å¾º¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï2/20¡¢NY¥À¥¦¤Ï´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¦¶ÈÀÓ¸þ¾å¤È¤Î´üÂÔ¤Ç¾®Çä¤ê¶È¼ï¤Ê¤É¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë°ã·ûÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿·¤¿¤Ë15¡ó´ØÀÇÅ¬ÍÑ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢2/23°Ê¹ß¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¦2/20¤ÎÈ¿Æ°°Â·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü3¡¥ÊÆ¹ñ¤Î2025Ç¯ËÇ°×ÀÖ»ú¤Ï¢¥9,015²¯¥É¥ë¤È¡¢1960Ç¯°Ê¹ß¤ÇÍ¿ô¤ÎÂçÀÖ»ú¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡1¡Ë12·î¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤Ï¢¥971²¯¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¡¢´ØÀÇ¤ËÍÉ¤ì¤¿2025Ç¯¤Ï¶þ»Ø¤ÎÂçÉýÀÖ»ú¡£¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¢¥2,020²¯¥É¥ë¡¢ÂæÏÑ¢¥1,468²¯¥É¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤ÉÂæÏÑ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£¡Ê»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡ü4¡¥ÊÆ¹ñÀè½µÊ¬¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï2/14¡¢Á°½µÈæ¢¥2.3Ëü·ï¸º¤Î20.6Ëü·ï¤ÈÍ½ÁÛ22.5Ëü·ï¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡Ê¥Õ¥£¥¹¥³¡Ë
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë2/16¡Á23¡¢¡Ö½ÕÀá¡×Ï¢µÙ¤Î¤¿¤áµÙ¾ì
¡ü2¡¥IMF¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¾ÃÈñ¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¡¢ËÇ°×¹õ»ú³ÈÂç¤òÌäÂê»ë¡¡1¡ËÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¹õ»ú³ÈÂç¤¬¡ÖËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë°±Æ¶Á¡×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡¡¡¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÏºòÇ¯11·î¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ÈÂç¤¹¤ëÍ¢½ÐÇ½ÎÏ¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æº¹¤·°ú¤¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë2/19¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü323±ß¹â¡¢57,467±ß¡¡2¡Ë2/20¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥642±ß°Â¡¢56,825±ß
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡§¥È¥é¥ó¥×¡¦Áê¸ß´ØÀÇ¤¬°ã·ûÈ½·è¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î²¸·Ã¤ÏÌµ¤¤¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¿ÈÂå¶âÍ×µá¥¦¥¤¥ë¥¹¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢AIÁê¾ì¤ËÎä¤ä´À
¡¡1¡Ë¥È¥é¥ó¥×¡¦Áê¸ß´ØÀÇ¤¬°ã·ûÈ½·è¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î²¸·Ã¤ÏÌµ¤¤¡¡¡¡¡¦°ã·ûÈ½·è¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÁê¸ß´ØÀÇ¡Ê¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡¦IEEPA¡Ë¤Î15¡ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢15¡ó´ØÀÇÉê²Ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î°ã·ûÈ½·è¤Î²¸·Ã¤ÏÌµ¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢15¡ó´ØÀÇ¤òÉê²Ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¦¤Ê¤ª¡¢Ê¬ÌîÊÌ´ØÀÇ¡Ê¼«Æ°¼Ö¡¦Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¡Ë¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¤ÏÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÛÈ½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¡Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¥é¥à¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡Ê¿ÈÂå¶âÍ×µá¡Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢AIÁê¾ì¤ËÎä¤ä´À¡¡¡¡¡¦¹¥ºàÎÁÈ¯É½»þ´ü¤ò½ª¤¨¡¢·Ù²ü´ü¡¡¡¡¡¡¡¦ºòÇ¯¤Î¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ë»ëÅÀ¤¬¸þ¤¡¢AIÁê¾ì¤Ë·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦3Ï¢µÙ¡Ê2/21¡Á23¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2/20¤Ï¼ê»ÅÉñ¤¤Çä¤ê¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡£¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î²òÌó¥ê¥¹¥¯¡£¡¡¡¡¡¡¡¦2¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç³ôÇã¤¤¡£
¡¡3¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡Ê1¡Ë2/19¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü323±ß¹â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡Ü289±ß¹â¡¦ÀêÍÎ¨¡Ü89.47¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿¾å¤²³Û¡¡¡¡¡¡³ô²Á¾å¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡ ¡Ü124±ß¹â¡¡¡¡¡Ü1,240±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü91¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü114¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿®±Û²½³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü32¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü192¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü22¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü133¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü610¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü289¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¥é¥à¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡Ê¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¢¥965±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿³Û¤ò¢¥258±ß°Â¤È²¡¤·²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë2/20¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥642±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¢¥385±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨¢¥59.96¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿²¼¤²³Û¡¡¡¡¡¡³ô²Á²¼¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡ ¡¡¢¥139±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥520±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡ ¢¥89¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥111¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡ ¢¥67¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥670¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡ ¢¥58¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥720¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ó¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥32¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥481¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥385¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥é¥ó¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¹ñ³ô°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£