¤¨¡©¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤ËÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤ËÁûÁ³¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥ª¥Ú¥é¤ÇÄ³¡¹É×¿Í±é¤¸¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«À¨¤¤¡×¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÆüËÜ¿Í£±£°£°¿Í¤Î£±¿Í
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦ÊÄ²ñ¼°¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Âè£²£µ²óÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ï£²£²ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Îµº¶Ê¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê»Ô³¹¤Ë¤¢¤ë¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ö¥¢¥ì¡¼¥Ê¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ù¥í¡¼¥Ê¡×¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££±£·Æü´Ö¤Îº×Åµ¤¬ÊÄËë¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¡ÖÌöÆ°¤¹¤ëÈþ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±éÌÜ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÄØÉ±¤Î±éÌÜ¤Ë¥¢¥¤¡¼¥À¡¢¥ê¥´¥ì¥Ã¥È¡¢Ä³¡¹É×¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊªÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿Ä³¡¹É×¿Í¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¡£·§ËÜ½Ð¿È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÀî½ã¤¬Ì³¤á¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê±Ç²è¤ÎÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£¸ø¼°»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÆüËÜ¿Í£±£°£°¿Í¤Î£±¿Í¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÄ³¡¹É×¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¡×¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«À¨¤¤¡×¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢³«ºÅ¤Î¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÄ³¡¹É×¿Í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Îå«¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£