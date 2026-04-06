お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、5日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。後輩芸人の“アンチ”に対し言及する場面があった。この日は、ピン芸人の中山功太がVTR出演。「世直しをするためアンチに会いたい」という欲望をかなえる密着ドキュメンタリーが放送された。日々アンチからの誹謗中傷に苦しんでいる中山は、この企画を行う理由として「芸能人が自殺したから」と、SNS上での誹謗中傷が原因とな