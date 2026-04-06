４月１日、札幌市西区の路上で乗用車と自転車が接触する事故がありました。乗用車は赤色灯をつけた「偽パトカー」でした。住宅街を走る１台の車。覆面パトカーでしょうか。よく見ると車には赤色灯のようなものがついています。走り去った乗用車は直前に自転車と接触。自転車に乗っていた男性がけがをしました。事故が起きる前、乗用車は赤色灯をつけて自転車に乗っていた男性を追跡していましたが、じつはこの車、パト