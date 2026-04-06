吉村知事が3度目の正直を目指す“大阪都構想”4月5日、初回のタウンミーティングが行われました。 （大阪維新の会・本田リエ大阪市議）「広域は大阪府に一元化、住民自治は特別区が担う。成長戦略は一つになる」 維新の大阪市議団は5日、約300人の市民を対象に「大阪都構想」の制度案を議論する法定協議会の設置に向けたタウンミーティングを行いました。 （大阪維新・吉村代表代行（当時）2020年11月）「