マツダが中東に輸出する車両の国内での生産を5月まで停止します。中東情勢の緊迫化によるホルムズ海峡の実質的な封鎖の影響で、マツダが中東に輸出する車両の国内での生産を5月まで停止することが分かりました。2025年は年間3万3400台を国内で生産し中東へ輸出してきましたが、今後は欧米向けの車両の生産を増やすことで、全体の生産台数への影響をできるだけ抑える方針です。