北海道・釧路警察署は2026年4月6日、釧路市に住む会社員の男（52）を暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕しました。男は4月6日午前0時ごろ、釧路市内の自宅を訪ねてきた元交際相手の女性（46）と知人男性（59）に対し、包丁を振り回して「お前らぶっ殺してやる」と脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、男から「知人ともめている。俺が包丁を持っている」と通報があり、事件が発覚しました。警察官が到着した際も