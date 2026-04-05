京都府知事選で3選を確実にし、万歳する西脇隆俊氏（中央）＝5日夜、京都市下京区任期満了に伴う京都府知事選は5日投開票の結果、無所属の現職西脇隆俊氏（70）＝自民、中道、国民、立民、公明推薦＝が、諸派新人の元参院議員浜田聡氏（48）と無所属新人の大学名誉教授藤井伸生氏（69）＝共産推薦＝を破り3選を果たした。投票率は37.43％で、2022年の前回選を0.15ポイント下回った。西脇氏は子育て支援や防災といった分野での2