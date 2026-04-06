ニセ警察官による詐欺で3億円をだまし取られた被害者。別の被害者の12億円の資金洗浄に加担させられたということです。 警察によりますと、去年10月、大阪府内に住む自営業の70代の女性の自宅に石川県警金沢署の警察官を名乗る男から、「あなた名義の通帳とカードが悪用されている。身の潔白を証明するために資産調査に協力してください」などと電話がありました。女性は指示に従って暗号資産を送金し、約3億円をだまし