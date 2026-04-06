北朝鮮の平安南道成川郡で、国営工場の生産物資が民間市場（チャンマダン）へ流出するのを遮断するよう、当局が強力な統制措置に乗り出したことが分かった。内部情報筋が伝えた。デイリーNKの平安南道の消息筋によれば、成川郡党が先月22日、組織部主導で主要部門の幹部を招集し、「地方発展20×10政策」に基づいて建設された地方工業工場の生産物資がチャンマダンに流入するのを「根源的に遮断する」よう指示したと明らかにした。