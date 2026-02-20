グーグル（Google）は、高度な課題解決に対応するAIモデル「Gemini 3.1 Pro」を発表した。「Google AI Pro」と「Ultra」プランのユーザー向けに、Geminiアプリと「NotebookLM」で順次展開される。開発者や企業は、APIでプレビュー版のGemini 3.1 Proにアクセスできる。

編集部で確認したところ、「Google AI Pro」のアカウントで新モデルをすでに利用できた。

推論性能が大幅向上

推論性能は、前モデル「Gemini 3 Pro」と比較して2倍以上。未知の論理パターンを解く能力を測るベンチマーク「ARC-AGI-2」では、77.1％のスコアを記録した。複雑な問題解決の基盤として、より高度な処理を実行可能。

高い推論性能が際立つ使用例

テキストの指示から、Webサイトに直接組み込めるアニメーションSVGをコードベースで生成できる。

SVG形式では、ピクセルではなく純粋なコードで構築されるため、拡大縮小しても画質が劣化せず、従来の動画に比べてファイルサイズも大幅に縮小される。

また、複雑なAPIとユーザーインターフェイスを橋渡しする能力も備える。たとえば、国際宇宙ステーションの軌道を可視化する航空宇宙ダッシュボードを構築できる。

複雑な仕組みを視覚化する際にも、推論技術の向上が活きる

さらに、手の動きで操作できる鳥の群れの3Dアニメーションを生成したり、文学作品のテーマを反映して現代的なウェブサイトを設計したりといった、創造的なコーディングにも対応可能。

エミリー・ブロンテの小説「嵐が丘」の“雰囲気”を論理的に解釈し、主人公の本質を捉えたウェブサイトを作成した例