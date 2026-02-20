【「勇者パーティはぜんめつしました。」体験版】 2月20日より期間限定配信

ゲーム開発チームのデス組合とパブリッシャーのFlashlight Gamesは2月20日、“1人だけしか救えない”ダンジョン探索RPG「勇者パーティはぜんめつしました。」の体験版をSteam向けに期間限定で配信開始した。

今回の体験版では、本作に登場する4人すべてのキャラクター（ルート）を選んでプレイ可能。各シナリオの序章である「第一層」を最後まで遊ぶことができる。さらに、体験版をクリアしたセーブデータは製品版に引き継ぎ可能となる予定。また、体験版は2月23日より開催される「Steam Next フェス」にも出展予定だという。

□Steamストアページより体験版を配信中

【実況・配信ガイドラインについて】

「勇者パーティはぜんめつしました。」体験版は、自由に動画配信・実況していただいて構いません！ 個人・法人問わず、収益化も可能です。よろしければ動画の概要欄などに、Steamストアページへのリンクを貼っていただけますと、一同泣いてよろこびます！！！

「勇者パーティはぜんめつしました。」ゲーム概要

【あらすじ】

「勇者パーティはぜんめつしました。」は、ダンジョンの奥で能力を失い「詰み」状態になった4人の勇者パーティから、“たったひとりだけ”を選んで共に脱出を目指す、ローグライト風味のダンジョン探索アドベンチャー。

プレーヤーであるあなたは、勇者救出隊の生き残り。やっとのことで勇者パーティのもとにたどり着いたと思ったら、そこに待ち受けていたのは……。

「はい」か「いいえ」しか喋れない勇者（苔ばっか食ってる）

魔力を完全に失った、最強の魔法使い（心臓に大釘が刺さってる）

勇者に匹敵する屈強な戦士……の魂が入った美少女人形（アイドル志望？）

メチャメチャ敬虔……だけど、ヤバい神を信奉している僧侶

……という、なんともハッピーでイカれた面々なのでした。

一癖も二癖もある勇者パーティのメンバーから、あなたが助け出せるのは「たった一人だけ」。一筋縄ではいかない、過酷なダンジョン脱出の道のりがはじまります。

「目押し」と「装備破壊」がカギの、ローグライト風味なカードバトル

本作の戦闘は、敵と味方が交互に行動するカードバトル。使用回数に制限のある装備をやりくりしながら、ローグライト風味のダンジョンを攻略していく。

攻撃を敵に当てるためには、流れるゲージを特定の箇所で止める「目押しアクション」が必要。タイミングよく止めることで複数の敵にヒットすることもあるなど、本作の戦闘のキモとなっている。

さらには、装備を破壊して特殊な効果を発揮させたり、特定の条件でトドメを刺すことで敵からカードを奪ったりすることもできる。

物資の乏しいダンジョンを切り抜けるためには、判断力が生存のカギとなる。いざという時は出し惜しみをしない覚悟も必要。

クセつよメンバーとの脱出劇の行く末は、あなたの選択次第

冒険の合間には、同行しているパートナーとの会話が発生することもある。プレーヤーの選択によって、キャラクターとの関係性は変化する。

ときには物語の結末に影響するような、重大な出来事に発展することもあるかもしれない。製品版の総テキスト数は約40万文字。ダークで濃厚な物語がプレーヤーを待ち受けている。