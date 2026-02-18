７kg減量に成功。１日３食きちんと食べて痩せる【ダイエットメニュー】とは
人気ドラマ「宮 -Love in Palace-」「コーヒープリンス１号店」などへの出演で知られる韓国の女優、ユン・ウネ。そんな彼女は10日間で７kgものダイエットに成功し、そのダイエットレシピを公開したことで話題を呼びました。しかも１日３食しっかり食べていたとのこと。今回はその【ダイエットメニュー】の内容を紹介します。
🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女優が明かした【簡単ダイエット】のコツ
「体重が増えたらすぐに落とす」を意識する
ユン・ウネがこのレシピを公開するにあたって口にした言葉が「グッチングッパ」。これは、「急に増えた贅肉はすぐに落とさなければいけない」という意味の韓国語で、常に「体重が増えたらすぐに落とす」という意識を持つことが大事ということです。そんな彼女のダイエットの鉄則は、「きちんと空腹時間を作る」、「ヘルシーで栄養バランスの良い食事をする」、「１日に２リットルの水を飲む」、「しっかりと運動して、しっかりと睡眠をとる」の４つ。そして、この中の“ヘルシーで栄養バランスの良い食事”というのが下記の内容になります。
変わらぬ美貌とスタイルを保ち続けているベテラン女優だけあって、無理なく続けられるヘルシーなメニューを知り尽くしていることがわかります。そして、実際にユン・ウネが作った料理を食べてみた知人２人はその美味しさを大絶賛して実際に10日間彼女のレシピを食べて生活したそうで、それぞれ７kg、３kgの減量に成功したとのこと。ぜひ今回紹介したユン・ウネの食事メニューをダイエットや体型キープの参考にしてみてくださいね。