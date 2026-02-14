

幾田りら、中島健人(C)COACH

COACHファミリーの幾田りら、中島健人が、2月11日から2月16日（現地時間）までニューヨークで開催中の、４大コレクションのひとつ「New York Fashion Week」に出席した。

グローバルファッションブランドCOACHは、2月11日から2月16日（現地時間）までニューヨークで開催中の、４大コレクションのひとつ「New York Fashion Week」に参加しており、日本時間12日午前6時（現地時間11日15時）から始まったショーにてFall 2026コレクションを披露し、Z世代に人気のセレブリティたちが集まりショーを盛り上げた。

日本からはCOACHファミリーの幾田りら、中島健人が出席した。幾田りらは、ニューヨークの街並みが表現されたワンピース、中島健人は、黒のレザージャケット、チェックなどパッチワークのバギーパンツと洗練された衣装を身に纏い、世界の名だたるセレブ、アーティストが集まる会場でショーを観覧した。【中島健人インタビュー】――今日のファッションポイントを教えてください。

このレザージャケットと、パッチワークのバギーパンツがこのファッションのポイントとなっています。T シャツも COACH（ロゴ）とニューヨークの街並みを表した T シャツがいい具合にコントラストをしっかりと表現できているので、素敵だなと思います。――NYFWに参加されての感想やCOACHのショーの感想を教えてください。

COACH のファッションショーは１年半ぶりなのですが、前回の屋外で行われたものとはまた雰囲気が変わっていて、都会的なクールさと、COACHならではの優しさがしっかり融合した唯一無二のファッションショーだったな、と思います。――ニューヨークでのご活動が増えておりますが、お馴染みのスポットはありますか？

王道にタイムズスクエア、と言いたいのですが、ブルックリンがすごく僕は好きで。橋が見えるオープンテラスがいっぱいあって、そこで朝食を食べるのが結構好きですね。――今回NYで絶対にやりたいことはありますか？

毎年ニューヨークに来ていて、最近で言うと、1年目は渡辺直美さん、2年目は大森元貴さん、など、必ず誰かとご飯食べているので、今年は誰かとまた一緒にニューヨークで食事できたらな、なーんて思ってます。――バレンタインの思い出があれば教えてください。

小学校時代に中々チョコがもらえなくて、もらえるまで学校から帰りませんでした（笑）