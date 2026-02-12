この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「ダイエッターは朝習慣にこれをやる！自然に1日の消費カロリーを上げるモーニングルーティン」と題した動画を公開しました。この動画では、朝のわずか6分間で全身を動かし、1日の消費カロリーを高めることを目的としたエクササイズプログラムを紹介しています。

プログラムは、下半身を鍛える「ノーマルスクワット」からスタート。続いて、立ち上がるタイミングで腕を大きく回し、体側を気持ちよく伸ばすスクワットを行います。その後は、座った姿勢で肩甲骨から動かすことを意識した肩回しや、YとWの形を作るように腕を動かすトレーニングで、上半身を丁寧にほぐしていきます。中盤には、体幹を鍛える「ハイプランク」やヨガの定番ポーズ「ダウンドッグ」も組み込まれており、全身をバランス良く刺激する構成です。終盤は、体側や背骨のストレッチで体をしなやかに整え、最後は「チャイルドポーズ」で深い呼吸とともに全身をリラックスさせて終了します。

各エクササイズは30秒間行い、間に10秒間の休憩を挟む形式で進められるため、運動初心者でも自分のペースで取り組むことが可能です。短時間で効率的に全身を目覚めさせることができるこのモーニングルーティンを日々の習慣に取り入れて、健康的で活動的な1日をスタートしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

朝の6分で体を起こすモーニングルーティン
00:46

体側を伸ばすスクワット
02:46

体幹を鍛えるハイプランク
03:55

体側を伸ばすストレッチ
05:55

チャイルドポーズでクールダウン

