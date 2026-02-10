¡Ö½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Î¹ÔÎó¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¡ª¡×¢ª²ò¾Ã¤Ë¹ñ¤¬ËÜ¹ø!? ±Ø¤Ê¤É¡ÖÊØ´ï¾¯¤Ê¤¤¡×ÀßÃÖ´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¤Ø¡Ä¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¡×ÉÔËþ¤¬Áý²Ã ¤Ê¤¼¡©
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¡Ö½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Î¹ÔÎó¡×ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤È12·î¤ËÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ö¥È¥¤¥ìÀßÃÖ¿ô¤Î´ð½à¤ÈÅ¬ÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¼Ô¤È»öÎã¤ò½¸¤á¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÃÖ¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤¼¡©¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö½÷»Ò¥È¥¤¥ì¹ÔÎó¡×¤¬µ¯¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤ò¼ç¤Ë¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛÅö½é¤ÏÃËÀ¤Î»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ¿ô¤¬ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÇîÊª´Û¤ä·à¾ì¡¦¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤ÇÊØ´ï¤ÎÀßÃÖ¿ô¤òÄ´ºº¡£ÃËÀÊØ´ï¿ô¡ÊÂç¤È¾®¤Î¹ç·×¡Ë¤ò£±¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÄ´ºº¤·¤¿190¤ÎÅ´Æ»±Ø¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤¬¡Ö0.63¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¶õ¹Á¤ä¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç½÷ÀÍÑÊØ´ï¤ÎÉÔÂ¤¬ÉâÄ¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤Î¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¤ÎÉÔËþÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î44.0¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï55.2¡ó¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¼«ÂÎ¤Î¿Ê²½¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊØ´ï¤ÎÍÎ¼°²½¤ä²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¥È¥¤¥ì¤Î²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÀêÍ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£NEXCOÃæÆüËÜ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½÷À¥È¥¤¥ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¶ÑÀêÍ»þ´Ö¤Ï¡¢2007Ç¯ÅÙ¤Î88ÉÃ¤«¤é2018Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï117ÉÃ¤Ø¤ÈÌó33%¤âÁý²Ã¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï²½¾Ñ¤äÃåÂØ¤¨¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÁàºî¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍÑÂ¤·°Ê³°¡×¤ÎÌÜÅª¤Ç¸Ä¼¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃË½÷¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÊ¿½à²½¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÃË½÷¤Î¥È¥¤¥ì¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¶ÑÅù²½¡×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÃÖ¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤ÎÅÀ¸¡¡¦¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬³µ¤ÍÃË½÷Æ±¿ô¤Ç¤¢¤ë»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½÷ÀÊØ´ï¿ô¤¬ÃËÀÊØ´ï¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë´ð½à¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢³Æ»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ½èÍýÇ½ÎÏ¤¬¶ÑÅù¤È¤Ê¤ë´ð½à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀêÍ»þ´Ö¤ò¡ÖÃËÀÂç300ÉÃ¡¢ÃËÀ¾®30ÉÃ¡¢½÷À90ÉÃ¡×(¶õµ¤Ä´ÏÂ¡¦±ÒÀ¸¹©³Ø²ñ¤Îµ¬½à¡Ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢°ìÄê»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤òÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÍøÍÑ¤Î¤µ¤ìÊý¤Ï³Æ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÜÀß¤Ë±þ¤¸¤¿Ä´À°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤äÊØ´ï¤ÎÁýÀß¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤ä¡¢»þ´Ö¡¦¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃË½÷ÈæÎ¨¤¬Âç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ»öÎã¤ò½¸¤á¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Þ½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Î¹ÔÎó¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÏ¢¤ÎµÄÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤¬°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Çëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö½÷À¡¦¹âÎð¼Ô¤Î³èÌö¡×¤Ç¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡Ê·î·Ð¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬¡¢¹ñ¤Î¼çÍ×À¯ºö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÐÇË¸µÁíÍý¤â¡Ö½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÎÄ¹¤¤¹ÔÎó¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ËÜ¹ø¤ÎµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£