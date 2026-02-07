【シャトレーゼ】チョコ系スイーツ＆アイスが入ってる2月の「福箱」ラインアップは注目。

菓子メーカーの「シャトレーゼ」では、2026年2月3日現在、オンラインショップ限定で「2月の福箱」を販売中です。

シャトレーゼの人気商品がセットに

シャトレーゼの「福箱」は、季節のおすすめや人気商品が楽しめる通販限定のお得な詰め合わせ。2月も「お菓子セット」と「アイス・冷食セット」の2種類が登場します。

お菓子セット

お菓子セットの福箱には、北海道産バターを使用したどらやきや、あまおう苺の風味を楽しめるブッセなどが入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●北海道産バターどらやき...2個

●梨恵夢 バター風味...2個

●あまおう苺ブッセ...2個

●豊酪...2個

●パイショコラ（6枚入）...2個

●ビスキュイワッフル スイート...2個

●おひさま香るストロベリーケーキ...1個

●おひさま香るレモンケーキ...1個

●なんばんショコラサンド 博多あまおう...1個

●なんばんショコラサンド シュガーロード・キャラメル...1個

価格は、10種16種個入りで3416円（送料込み）です。

アイス・冷食セット

「アイス・冷食セット」の福箱は、シャトレーゼで人気のアイスや便利な冷凍食品がたっぷり。

＜詰め合わせ内容＞

●チョコバッキー バニラ（6本入）...1袋

●チョコバッキー・ザ・プレミアム あまおう苺（6本入）...1袋

●DESSERT クッキーシューアイス プレミアム生キャラメル（4個入）...1袋

●クーベルチュールチョコレート使用 ショコラソフト（4個入）...1袋

●そのまま焼くだけピザ マルゲリータ...1袋

●糖質81％カットのテーブルパン（6個入）...1袋

価格は、6種入りで3668円（送料込み）です。

注文受付期間は、どちらも2月28日まで。配達可能期間は2月7日から3月5日までです。

また、ログインして商品を購入すると、シャトレーゼの店舗やオンラインショップで使える「カシポポイント」3倍の特典が付きます。「カシポポイント」を貯めると、値引きや豪華な特典と交換可能です。

「2月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第終了します。

※価格は税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部