【大雪速報】8日がピーク、関東も警報級の可能性！いつから強まる？交通障害に警戒を
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【警報級】8日大雪ピーク 強雪時間帯は？ 関東も警報級可能性」と題した動画を公開。今週末にかけて今シーズン最強クラスの寒気が流れ込み、8日をピークに日本海側を中心に警報級の大雪となるほか、関東の平野部でも積雪の恐れがあると注意を呼びかけた。
松浦氏によると、7日から強い冬型の気圧配置となり、上空には大雪の目安となる非常に強い寒気が流れ込む。特に8日にかけて寒気の流れ込みはピークを迎え、日本海側を中心に雪雲が発達しやすい状況が続く。
降雪のピークは8日で、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）の影響を受ける山陰から近畿北部、北陸にかけては特に雪の量が多くなる見込みだ。9日午前6時までの24時間降雪量は、多いところで北陸・近畿・中国地方で70cm、東北地方で50cm、北海道・関東甲信で40cmと予想されている。松浦氏は「山陰付近では短時間で降雪が急増する可能性がある」と指摘し、猛吹雪による視界不良や交通障害に厳重な警戒が必要だとした。
また、関東地方でも7日夕方以降は雪が降り続き、積雪する恐れがある。8日の未明から午前中にかけて雪の降り方が強まり、警報級の大雪となる可能性も示唆された。平野部でも多いところでは10cm近い積雪が予想されており、路面の凍結や交通機関の乱れに注意が必要である。
松浦氏は、8日は全国的に大雪のピークとなるため、不要不急の外出は避け、交通情報や最新の気象情報をこまめに確認するよう強く呼びかけている。特に、警報級の可能性が「高」と予想されている兵庫県、鳥取県、岡山県の北部では最大限の警戒が求められる。
松浦氏によると、7日から強い冬型の気圧配置となり、上空には大雪の目安となる非常に強い寒気が流れ込む。特に8日にかけて寒気の流れ込みはピークを迎え、日本海側を中心に雪雲が発達しやすい状況が続く。
降雪のピークは8日で、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）の影響を受ける山陰から近畿北部、北陸にかけては特に雪の量が多くなる見込みだ。9日午前6時までの24時間降雪量は、多いところで北陸・近畿・中国地方で70cm、東北地方で50cm、北海道・関東甲信で40cmと予想されている。松浦氏は「山陰付近では短時間で降雪が急増する可能性がある」と指摘し、猛吹雪による視界不良や交通障害に厳重な警戒が必要だとした。
また、関東地方でも7日夕方以降は雪が降り続き、積雪する恐れがある。8日の未明から午前中にかけて雪の降り方が強まり、警報級の大雪となる可能性も示唆された。平野部でも多いところでは10cm近い積雪が予想されており、路面の凍結や交通機関の乱れに注意が必要である。
松浦氏は、8日は全国的に大雪のピークとなるため、不要不急の外出は避け、交通情報や最新の気象情報をこまめに確認するよう強く呼びかけている。特に、警報級の可能性が「高」と予想されている兵庫県、鳥取県、岡山県の北部では最大限の警戒が求められる。
関連記事
【気象予報士が解説】週末は警報級の大雪、平地でも積雪急増のおそれ JPCZ活発化でドカ雪に
「2月中旬で冬は終わらない」気象予報士が1か月予報から読み解く“最後の寒波”の可能性
気象予報士が解説、2月は週ごとに気温が乱高下する理由。中旬の高温の後に“最後の寒波”が控える
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。