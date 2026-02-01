Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』 中尾暢樹・小澤亮太・高橋光臣出演！
スーパー戦隊シリーズ50周年＆VSシリーズ30周年の集大成、Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の豪華ゲストキャストが発表、本ポスタービジュアルと本予告も完成した。
＞＞＞場面カットやゲストキャストをチェック！（写真15点）
本ポスターには、ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に周りにはそれぞれの仲間も集まり、このたび解禁となる歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。光輝くセイントゴジュウウルフは、全てを見守るのか…あるいは！？ 本作が楽しみになるビジュアルとなっている。
本予告ではゴジュウウルフの「いくぜ！」から始まり、ゴジュウジャーとブンブンジャーの
キャラクターがそれぞれ一列に並び集大成を感じさせるシーンから始まる。キャラクターたちの表情もどこか、不安を感じさせるものが多く、何やらありとあらゆる世界が混ざってしまった物語であることが明らかになった。
遠野吠は光のように品行方正な人物に変わり、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエ
ンゲージすることに…吠に何があったのか？
さらに、3人の歴戦のスーパー戦隊レッドたちの活躍も確認できる。ゴジュウジャーとブンブンジャーはそれぞれの世界を救うことができるのか、乞うご期待。
本予告や本ポスタービジュアルにも登場しているゲストキャラクターのキャストも発表。
2016年2月から放送してスーパー戦隊シリーズ第40作目、今年10周年を迎える『動物戦隊ジュウオウジャー』の主人公・ジュウオウイーグル／風切大和役の中尾暢樹。2011年2月より放送したスーパー戦隊シリーズ35作品目、今年15周年を迎える『海賊戦隊ゴーカイジャー』の主人公・ゴーカイレッド／キャプテン・マーベラス役の小澤亮太。今年20周年を迎える2006年2月より放送していたスーパー戦隊シリーズ第30作品目の『轟轟戦隊ボウケンジャー』の主人公ボウケンレッド／明石暁役の高橋光臣が出演する。
さらに、声の出演として、『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年放送）にデカマスター／ドギー・クルーガーの声の担当をしていた稲田徹がユニバースNo.1怪人ユニバースノーワン役に、スーパー戦隊シリーズ50作品の歴史の中で、『電磁戦隊メガレンジャー』、『超力戦隊オーレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』、『非公認戦隊アキバレンジャー』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』、『王様戦隊キングオージャー』の計6作品で声の出演をし、2025年に開催された「全スーパー戦隊展」では応援隊長を務めた関智一が苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマーの役を担当する。
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』 は3月20日（金）より新宿バルト9他にて期間限定上映、7月29日（水）にBlu-ray＆DVDが発売となる。お楽しみに。
（C）2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 （C）テレビ朝日・東映AG・東映
