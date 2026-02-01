「成功者の時計」と言われて真っ先に思いつくのがロレックスだろう。高性能クォーツ時計のセイコーや、ロレックスよりハイエンドなパテック・フィリップなどを差し置いて、時計の王様として君臨しているのはなぜか？そこには、1950年代から緻密に積み上げられたマーケティングと、驚きの販売戦略があったのだ。※本稿は、大阪大学大学院経済学研究科教授のピエール＝イヴ・ドンゼ『ロレックスの経営史-「ものづくり」から「ゆめづくり」へ』（大阪大学出版会）の一部を抜粋・編集したものです。

クォーツ時計の登場で

スイスの時計会社は苦境に陥った

1977年、スイスの時計産業が深刻な危機に陥っていた頃、ロレックス時計はニューヨークの中心部にあるビルを1500万ドルで購入した。

このエピソードは、当時のロレックスと競合他社との間に存在したギャップを端的に示している。オメガを所有するSSIHは、安価なロスコフ・ウォッチの大量生産に対して巨額の投資を行ったが、クォーツの出現で売上が激減した。

一方、ロンジンは1950年代から慢性的な投資力不足に悩まされていた。同社の株主は経営権を保持することを望んでいたが、もはや単独で会社を発展させる手段を持たない同族企業であった。資金不足によって生産能力の向上とセカンドブランドの立ち上げに苦戦し、その結果、ロンジンは1971年にASUAGに買収された。

最終的に、オメガとロンジンは、優れた精度を持つ時計を開発できるクォーツへの技術的移行を選択したが、日本の競合会社である服部時計店とは異なり、製品の大量生産には大きな困難を抱えていた。

