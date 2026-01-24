ワンちゃんの負担を軽減、移動型トリミングサロン「THE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店」が運行開始！
株式会社THE DOG COMPANYは、移動型トリミングサービス「THE DOG(TM) Salon Trimming Wagon 東京本店」を本部直営により2026年1月24日より運行開始。これに先立ち、2026年1月7日より予約受付を開始している。
【写真】アッシュブルー×“ぱんちゃん”の象徴的デザイン
この移動型トリミングサービスについて、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
本サービスの目的は、移動や待ち時間の負担を感じている飼い主様に対し、「自宅近くで、安心して利用できるトリミング」という新しい選択肢を提供することです。ワンちゃんの高齢化や多頭飼育、飼い主様ご自身の移動負担などを背景に、従来の店舗型トリミングが難しくなるケースが増えています。
THE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店は、そうした声に応えるため、利便性だけでなく、品質と安心感を大切にした移動型トリミングサービスを本部直営という形で提供する拠点として立ち上げました。おもなターゲットは、都市部にお住まいで「ワンちゃんに無理をさせたくない」と考える飼い主様です。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
最大の特徴は、ワンちゃんの快適性・トリマーの作業性・飼い主様の安心感を同時に実現している点です。THE DOG Salon Trimming Wagon 仕様として企画・設計した新型トリミングワゴン「boîte Trimbox(ボワット トリムボックス)」を採用し、車内環境や温度管理、給水・排水までを車内で完結させています。「便利だから」だけでなく、安心して任せられる移動型トリミングであることが、最大のポイントです。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？また、その実現に向けて苦労した点は？
このサービスは、全国で移動型トリミングを展開するなかで寄せられた飼い主様の声をきっかけに生まれました。「移動が大変になった」「高齢で外出が不安」そうした声に応える一方で、移動型ならではの車内環境や温度管理などの課題もありました。
現場のトリマーの声をもとに必要な仕様を整理し、THE DOG Salon Trimming Wagon 仕様として企画・設計することで、一つずつ課題をクリアしてきました。
ーーユーザーへのメッセージは？
THE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店は、「ワンちゃんにできるだけ負担をかけずに、いつものトリミングを続けたい」そんな飼い主様の思いに寄り添うサービスです。自宅近くで、安心して受けられる新しいトリミング体験を、ぜひ一度ご利用ください。
■3年半で全国へ拡大してきた移動型トリミングサービス事業
2022年7月に移動型トリミングサービスのフランチャイズ事業「THE DOG Salon Trimming Wagon」を開始し、現在では全国8店舗・9台が稼働。近年、飼い主の移動負担の増加、ワンちゃんの高齢化、多頭飼育での移動負担、飼い主が車を運転しないといった理由から、「自宅近くで利用できる移動型トリミングサービス」のニーズが急速に高まっている。
こうした声を受けて、本部直轄でのTHE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店が開設されることになった。
■【特徴1】アッシュブルー×“ぱんちゃん”の象徴的デザイン
車体はブランドカラーであるアッシュブルーを採用。元サッカー日本代表の槙野智章さんの愛犬で、THE DOG COMPANY公式アンバサダーのビションフリーゼ「ぱんちゃん」を鼻デカ“THE DOG Style”で大きくプリントし、街中でひときわ目を引くデザインとなっている。
■【特徴2】新型トリミングワゴン「boite Trimbox」を導入
THE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店では、THE DOG COMPANYが追求してきた「理想のトリミング環境」を形にするため、THE DOG Salon 仕様として企画・設計し、採用した、新型トリミングワゴン「boite Trimbox(ボワット トリムボックス)」を導入している。
■boite Trimboxの主な特徴
・既存モデルより横幅を拡張し、ゆとりある作業スペースを確保
・移動型トリミング最大の課題であった車内温度問題に配慮し、クーラーを搭載
・十分な容量の給水タンクを搭載し、訪問先の水を使用しない設計
・汚水はすべて汚水タンクに回収し、完全に持ち帰る方式
・軽車両ベースのため、トリマーが日常的に運転しやすい安全設計
ワンちゃんの快適性とトリマーの作業性を両立させ、飼い主も安心して利用できる次世代型移動トリミングサロンだ。
■【特徴3】自宅「近く」で受けられる利便性
THE DOG Salon Trimming Wagonは、トリミングワゴンを停められるスペースを用意するだけで、その場でトリミングサービスを提供。都内の住宅事情にも適応した、柔軟で利用しやすい移動型トリミングサービス。
■今後の展望
THE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店の運行開始を皮切りに、直営ワゴンの運行エリアを段階的に拡大。より多くの地域へサービスを届けていく。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
