アンガーマネジメントとは

「アンガーマネジメント」とは、怒りの感情とうまく付き合うためのスキルです。

よく「怒らないように我慢する方法」と誤解されることがありますが、自分の感情を客観的に理解してコントロールするためのトレーニング。 怒りという感情を否定せず、上手に扱うための考え方のことです。

猫との暮らしの中でも、いたずらや粗相、偶発的なミスなど、ときおり、怒りたくなるようなシーンがあります。そんなとき「怒りの感情が爆発する前に立ち止まる」という視点があるだけで、関係性は大きく変わるでしょう。

1.人間の基準で見ない

家族のような存在の愛猫ですが、行動まで人間の基準で判断していませんか？

「何度もやっているから理解している」「ダメなことを覚えているはず」「言えばわかるはず」と、無意識に思ってしまうことがあるようです。

猫は、一緒に暮らしていても、人間のルールで生きているわけではないので、ほとんどの行動が、わざとでもなければ、困らせようとしているわけでもありません。

したがって、まず猫の行動を、人間のルールにあてはめないことです。「人にとって悪いこと＝悪さ」ではないことを理解しましょう。

2.「この子は猫」「悪意はない」を言語化する

いくら「猫だからしかたがない」と頭で理解していても、なかなか心がいうことを聞かないという人もいるでしょう。

そういうときは「言語化」するのがおすすめです。感情とは、言葉に出すことで一段階落ち着く性質があります。声に出せば、自分の耳に聞かせることができますが、頭の中で繰り返すだけでもかまいません。

「この子は猫」「わざとじゃない」「私を困らせようとしているわけじゃない」など、気持ちを整理するだけで、感情の矛先が変わってくるでしょう。

3.諦めを優先する

ここで言う「諦め」とは、投げやりになることではなく、「期待を手放す」という意味です。

愛猫を完璧にしつけようとするほど、人は思い通りにならない現実に怒りを覚えやすくなるからです。したがって、「今日もできなくていい」「いつかできるようになればいい」「直らなくても命に関わらない」「この子の精一杯なんだ」など、期待を手放すことで、飼い主さんの心が解放されるでしょう。

4.「6秒フリーズ」を実行する

怒りのピークは、長くても約6秒と言われています。これは「気合」や「我慢」の話ではなく、脳の仕組みによるものだそうです。

だから大切なのは、その6秒間を上手にやり過ごすこと。「何もしない」のがポイントです。たとえば「声を出さない」「叱らない」「見ない」「動かない」などがあげられます。

完璧にできなくても大丈夫。ただ一度、手を止めて深呼吸をするだけで、脳は少しずつ落ち着きを取り戻すでしょう。

実はこの「6秒フリーズ」は、猫のためでもあります。猫は突然大きな声を出されたり、強い感情を向けられることで、大きなストレスを感じてしまうからです。

5.怒りの正体を検証する

怒りの感情をコントロールするレッスンとして、事が落ち着いた後、自分に問いかけるのがおすすめです。

自分の中に怒りの感情が出てきたのは、「本当に原因が猫だったのか？」を考えてみましょう。もしかしたら、いつもは許せるのに、疲れていたり、寝不足だったり、忙しかったりなど、自分自身に原因が隠れている可能性もありますよ。

また、もし怒りの正体が、猫の行動ではなく自分の状態であることに気づいても、自分を責める必要はありません。ただ、猫に怒る必要がなかったことを理解し、 「今日は大変だったな」と認めるだけで十分でしょう。

まとめ

「アンガーマネジメント」は、猫をコントロールするための方法ではありません。

自分の怒りと距離を取り、自分と猫、どちらも傷つけないために取り入れる考え方です。

猫との暮らしが、「怒り」ではなく、「反省」や「安心」に近づくヒントとして、アンガーマネジメントを取り入れてみてください。