15Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÏÈ¯¸À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ô¤Î¿Í»öÉôÄ¹¡¡¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Î¾å¤Ç¹ðÈ¯
15Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¸½Ìò¤Î¿Í»öÉôÄ¹¡£
²£ÉÍ»ÔÌò½ê¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜÌÄ¤ë¡¢´ù¤ò¤¿¤¿¤¯¡¢½ñÎà¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¡×
¿¦¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Î¾å¤Ç¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ»ÔÌò½ê¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹
¡Ö»Ô²ñµÄ°÷¤äÉû»ÔÄ¹¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¡¢²æ¡¹»Ô¿¦°÷¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤ä¿Í¸¢¤ò·Ú»ë¤·¤¿ÌäÂê¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡×
¢£»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÏÈÝÄê¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ïº£·î11Æü¡£¤³¤Î¿¦°÷¤¬¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤«¤é»Ô¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÍÆ»Ñ¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÈ¯¸À¡É¤ä¡È¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ëË½¸À¡É¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢½µ´©»ï¤¬ÊóÆ»¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¡Ä¡£
²£ÉÍ»Ô¡¡»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¡Êº£·î12Æü¡Ë
¡ÖHP¤ÎÊý¤Ë»ä¤Î¥³¥á¥ó¥È½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡Á´ÌÌÈÝÄê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²£ÉÍ»ÔÄ¹HP¤è¤ê¡Êº£·î11ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ»ä¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿Ç§¼±¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ»á¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
²£ÉÍ»Ô¡¡»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢»Ô²ñ¤Î³§ÍÍ¡¢»Ô¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î3¼Ô¤È»ÔÄ¹¤È¤¬¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡×
½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¡È¿¦°÷¤é¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½ºß¤Ï2´üÌÜ¡£º£Ç¯¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡Ä¡£
²£ÉÍ»Ô¡¡»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÏÌµ¸Â¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¤Íè¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¼ã¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ô´´Éô¡ÖÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¿¦°÷¤Ï15Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ä¡£
²£ÉÍ»ÔÌò½ê¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹
¡Ö»Ô²ñµÄ°÷¤ä¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸À¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤È²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°²½¡£´Ç²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡×
¤½¤Î¾å¤Ç»³Ãæ»ÔÄ¹¤«¤é¿¦°÷¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎË½¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£
²£ÉÍ»ÔÌò½ê¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹
¡Ö¡È¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡É¤È¤«¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä¡É¤È¤«¡È¥Ç¥Ö¡É¡Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡É¡È»à¤Í¤è¡É¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±¢¸ý¡×
¤Þ¤¿¡¢´´Éô¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤â°ì»þ¡¢»ÔÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¡¢ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡Ä¡£
²£ÉÍ»ÔÌò½ê¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»³Ãæ»á¤ÎÃÎÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢²£ÉÍ»ÔÌ±¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Î¶¯¤µ¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¡¢¶ÐÊÙÀ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÀÆ°¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¡¢»ÔÄ¹¤Î¸òÂå¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¡¢°ÛÎã¤Î¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡£
²£ÉÍ»ÔÌò½ê¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹
¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¤È¤«¥¢¥¦¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í¸¢´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿¦°÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢Âº¸·¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê1·î15ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
