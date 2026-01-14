¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÍÃÊ¤¬¡ªÆþ¼ê·ÐÏ©¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
1·î13Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¤Ë¾È±Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
1974Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤«¤é¤Ï¤ä¤êÅê¤²¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤ä¹ñÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¼¼Éú¹¼£¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢Æ±¤¸Åê¤Æ¤¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¡£µÏ¿¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£ÃÃ¤¨È´¤¤¤¿ÆùÂÎ¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤ä¥°¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
23ºÐ¤Ç¡ÖÀ±½ÃÀïÂâ¥®¥ó¥¬¥Þ¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥®¥ó¥¬¥Ö¥ë¡¼Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç®Îõ¤Ê¶âµû°¦¹¥²È¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶âµû¹¥¤¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁÇ¿Í¶âµûÌ¾¿ÍÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿ÏÂ¶â¤ò½ÐÉÊ¤·¡¢¸«»öÆþ¾Þ¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÊ¼ï¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¾È±Ñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¿Þ´Õ¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥·¥å¡¼¥º¡×¡£2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾È±Ñ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥È¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«»Ï2»þ´ÖÁ°¤Ë²ñ¾ì¤ØÅþÃå¤·¡¢ºÇÁ°Îó¤ÎÀÊ¤ò³ÎÊÝ¡£¤¹¤ë¤È²£¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Î¡È¸«ÃÎ¤é¤Ì¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î·¤¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾È±Ñ¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ë¥È¤Î·ÀÌó¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥×¡¼¥Þ¡£¥×¡¼¥Þ¼çºÅ¤Î²ñ¾ì¤ÇÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È¡¢¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç·¤¤òÃ¦¤®¡¢°Ø»Ò¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤ÆÁÇÂ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤ÃË¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¹õ¤¤·¤¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î·¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾È±Ñ¤¬¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥ÈËÜ¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍê¤à¤È¡¢¥Ü¥ë¥È¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥·¥å¡¼¥º¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ªÊõ¤ò¼ê¤ËÀÊ¤ØÌá¤Ã¤¿¾È±Ñ¤Ë¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Îµ¼Ô¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥×¡¼¥ÞCEO¡¢¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥°¥ë¥Ç¥ó»á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡ª
±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¡£¥Ü¥ë¥È¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÀ¤³¦µÏ¿9ÉÃ58¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï9Ëü5,800±ß¤È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´ÕÄê·ë²Ì¤Ï7Ëü5,000±ß¡£ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¾È±Ñ¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëº¤¤ë¶â³Û¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»ÀìÌçÅ¹¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥µ¥ó¥ï¡¼¥º¡×Å¹¼ç¡¦Àî¸«½¼»Ò»á¡£
°ÍÍêÉÊ¤Î¡Ö¥×¡¼¥Þ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È ¥Ç¥å¥¢¥ë¡×¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¹üÆ¡Åª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæ¸ÅÉÊ°·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿7Ëü5,000±ß¤Ï½ã¿è¤Ë¡È¥µ¥¤¥ó¤Î²ÁÃÍ¡É¡£¤â¤·¥Ü¥ë¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÊÌÃíÉÊ¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢300Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö2»þ´ÖÁá¤¯Æþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¾È±Ñ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡£°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ªÊõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
