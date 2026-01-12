この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【警告】資産の貯めすぎは人生の損失？老後資金の正解と「年金＋10万円」を作る投資戦略について解説！』と題した動画を公開した。本動画は、資産を増やすこと自体が目的化してしまう危うさに目を向け、老後と人生全体をどう設計するべきかを問い直す内容となっている。



動画冒頭で鳥海氏は、運用が順調で資産が増え続けるものの、結局ほとんど使わないまま人生を終えるケースと、経験や思い出にお金を使いながら老後には資産が減っていくケースを対比し、どちらが豊かな人生と言えるのかを視聴者に投げかける。将来への不安から「とにかく貯める」選択をしていないか、その姿勢自体が検討対象になる。



続いて語られるのが、時間と記憶の関係だ。鳥海氏はフランスの哲学者ベルクソンの考えを引き合いに出し、人は時計で測られる時間ではなく、記憶として残った時間を生きていると説明する。1年を振り返り「やってよかったこと」「買ってよかったもの」「行ってよかった場所」などを書き出す簡単なワークを例に、多くの人が思った以上に何も思い出せない現実を示す。この状態が続けば、年を重ねるほど人生は短く感じられていくという指摘は重い。



こうした状況を生む原因として挙げられるのが、人生の見通しの欠如である。何歳まで生きる想定なのか、年金はいくら程度か、どの段階でいくら使えるのかが整理されていないため、不安が先立ち、結果として使わない選択を続けてしまう。そこで鳥海氏が強調するのが「人生の設計図」を描くという考え方だ。



動画後半では、一定の資産を持つケースを仮定し、投資に回す部分、現金として確保する部分、自由に使える余地を分けて考える発想が紹介される。設計図があることで、使ってよいお金と備えるお金の境界が明確になり、経験に資金を振り向ける判断も現実味を帯びてくる。この具体的な考え方の全体像は、動画で確認することで理解が深まる構成だ。



最終的に鳥海氏は、資産運用は老後不安を消すためだけでなく、記憶に残る人生を形づくるための手段であると位置づける。今回の動画は、老後資金に漠然と不安を抱きつつも、今後の人生をどう設計するか考えたい人にとって、思考の整理材料になる内容である。