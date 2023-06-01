¡È´°àú¤ÊÈþ¡É¤Î°Ç¤ËÇ÷¤ë18¶Ø¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥¶¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ Èþ¤ÎÂå½þ¡Ù¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¶¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ Èþ¤ÎÂå½þ¡Ù¤¬1·î22Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Á´11ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢½é²ó¤Ï3ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡£°Ê¹ß¤ÏËè½µÌÚÍË¤ËºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¶¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ Èþ¤ÎÂå½þ¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Øglee¡¿¥°¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ6ÅÙ¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£¡È´°àú¤ÊÈþ¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à°Ç¤òÉÁ¤¯¡¢18¶Ø»ØÄê¤Î¾×·â¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤ëÏ¢Â³»ö·ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£FBIÁÜºº´±¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Þ¥É¥»¥ó¡Ê¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤È¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡Ê¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ï»ö·ï²ò·è¤Î¤¿¤á¥Ñ¥ê¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¿Í¡¹¤ò¡È´°àú¤ÊÆùÂÎ¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤ëÀ´¶À÷¾É¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¥¶¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµðÂç¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ê¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¡£Èà¤Ï¡È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ñÀ×¤ÎÌô¤ò¶ËÈë¤Ë³«È¯¤·¡¢¼«¤é¤¬ÃÛ¤¤¤¿µðÂç¤ÊÉÙ¤ÎÄë¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢À¨ÏÓ¤Î°Å»¦¼Ô¡È¥¶¡¦¥¢¥µ¥·¥ó¡É¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥â¥¹¡Ë¤òº¹¤·¸þ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÀÄÇ¯¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡Ê¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ý¡¼¥×¡Ë¤âº®Íð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î³ÈÂç¤¬¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¼¤«¤¹Ãæ¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò¶î¤±½ä¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¶¼°Ò¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö´°àú¤ÊÈþ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Ï²¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ý¡¼¥×¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¤é¡¢¡ØPOSE¡Ù¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼ÁÈ¡É¤¬½¸·ë¡£¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥â¥¹¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥é¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡¢¥Ù¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¢¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥í¥Ã¥»¥ê¡¼¥Ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥°¥ì¥¤¡¦¥Ï¥à¥ê¥ó¡¢¥¢¥ê¡¦¥°¥ì¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¹¥È¥ó¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥È¥ì¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥ë¥Ä¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ï¥¦¥ó¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦A¡¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ÏËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤Ï¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»±²¼¤ÎÊÆFX¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
