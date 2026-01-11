“ホイップクリームを直飲み”している気分が味わえる!? 「クーリッシュ ホイップクリーム」発売
飲むアイス「クーリッシュ」ブランドから“まるでホイップクリームを直飲み⁉”という疑似体験ができる新作「クーリッシュ ホイップクリーム」が、1月12日（月）に発売される。
【写真】試してみたい！ 「クーリッシュ ホイップクリーム」を使ったアレンジレシピも
■微細氷使用で後味スッキリ
今回発売される「クーリッシュ ホイップクリーム」は、公式SNSで“本当にこんな商品あったらいいな”を「＃妄想パッケージ」として発信するなかで、フォロワーから反響の大きかったパッケージのひとつを現実となる形で商品化した新作商品。
まるで本物のホイップクリームを飲んでいるようなふわっとした食感の本商品は、乳脂肪を4．3％配合した“アイスミルク”グレードに仕立てている。
また、通常品より小さい微細氷を使用することで、よりなめらかな食感を演出。ホイップクリームらしい甘さを後味スッキリ最後まで飽きずに飲み切れる、冬の家中シーンにピッタリな味わいとなっている。
ちなみにブランドサイトでは、「クーリッシュ ホイップクリーム」を使ったアレンジレシピを紹介中。アイスをあんぱんに注入するだけの「あんぱんクーリッシュ」や、レンジでかんたんにできる熱冷スイーツ「パイリッシュ」などが並ぶ。
