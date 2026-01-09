料理研究家リュウジ氏が8日深夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）に参戦経験のある「世界で闘う料理人。」こめおに対し、「お前が800円でうめえラーメン作ってみろよ」と投げかけた。

こめおが8日昼に投じたポストがラーメン「1000円の壁」をめぐって激しい議論を巻き起こした。こめおは幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏がオーナーを務める東京・中野のラーメン店、箕輪家を訪れたとみられる。同店は800円の熟成豚骨ラーメンなどを提供し、人気を博している。

こめおは「まぁ800円のどこにでもあるラーメンって感じでした。ラーメンの概念がぶっ壊されるほどじゃなかったな。ラーメン好きが始めるラーメンって800円のラーメン食べて始めるから800円の味しかできないよね」と投稿。このポストが議論を呼んだ。

リュウジ氏はこめおの当該投稿を引用した上で「お前が800円でうめえラーメン作ってみろよ」と投げかけた。このポストに対し「切れ味いいね」「リュウジが同じ事言ってくれててやっぱりリュウジだった リュウジ信じてたぞ」「継続的に儲け出すこと考えたら800円で販売できるうめえラーメン作るのって原価どのくらいになるのか見当もつかんけど、本当そう考えると企業努力には頭が上がらない」「800円のラーメンに難癖つける元BreakingDown選手のこめおと、それを叩く料理研究家のりゅうじ どっちにしても800円のラーメンだからって見下し過ぎ お前ら三田の二郎本店の小ラーメン700円だぞ？ それで毎日大行列で超旨いぞ モノ申すなら700円のラーメン作って二郎本店を超えてからにしろ」などの声があった。

リュウジ氏のポストに対し、こめおは「800円でうまいラーメンを作る才能もすごいとは思います。でもそれをやるのが、僕である必要がないと思ってます。僕はそんなにラーメンが好きじゃない人でもその人の人生が動く瞬間を作りたいだけです」と返信している。