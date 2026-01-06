この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【告発】「安い仕事をすぐ受ける配達員ほど“困窮”と判定」某フードデリバリーに“絶望度スコア”が存在と海外エンジニアの暴露が話題に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「あるフードデリバリーに"絶望度スコア"が存在？低単価案件の出現率に関係か」と題した動画を公開。あるフードデリバリーサービスで、配達員の困窮度を測る「絶望度スコア」が存在し、スコアが高いほど不利な条件で働かされるという内部告発について、その詳細と問題点を解説した。



動画で取り上げられたのは、SNS「Reddit」にある元エンジニアを名乗る人物が投稿した告発文だ。それによると、一部のフードデリバリーでは配達員に「Desperation Score（絶望度スコア）」という非公開の指標が存在するという。このスコアは「安い仕事をすぐ受ける人ほど『困窮』」していると判定する仕組みであり、レクター氏はこのシステムについて解説した。



告発文では、このスコアが配達員の報酬に直接影響を与えると指摘されている。具体的には「困窮度が高い配達員ほど、高単価の仕事が意図的に表示されなくなる」という。企業側が配達員の経済状況をアルゴリズムで判断し、より安い報酬で働かせようとする意図が隠されている可能性を示唆した。



さらに、告発は「優先配達」が実際には速いわけではなく「普通の配達をわざと遅くして、相対的に速く見せているだけ」という疑惑や、「チップが多そうな注文ほど会社の基本報酬は下がり、善意のチップが企業の節約に回される」といった、利用者の善意が配達員に還元されていない可能性にも言及している。



この告発に対して、アメリカで高いシェアを誇る「DoorDash」のCEOは即座に全面否定した。そのため、告発の対象は同国でシェア2位の「Uber Eats」ではないかとの見方が広がっている。レクター氏自身は「絶望度スコア」の存在を実感したことはないとしながらも、チップの反映については「多少疑っている」と個人的な見解を述べた。チップの獲得率が期間によって大きなズレがあるためだという。



ただし、今回の告発は物的証拠などはないため「100％信用するのは時期尚早。頭の片隅に入れておく程度で」と冷静な判断を視聴者に促し、動画を締め括った。