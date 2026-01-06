【吉野家】「厚切り豚角煮定食」が期間限定で復活 / 牛丼持ち帰りキャンペーンも同時開催

牛丼チェーンの「吉野家」で『厚切り豚角煮定食』が復活した。販売は1月6日の11時からで、期間限定･数量限定での販売となる。定食のご飯増量･おかわりは無料で、価格は税込1,097円(テイクアウト1,077円)。テイクアウトの場合、みそ汁はつかない。

『厚切り豚角煮定食』は昨年の7月31日に発売されたメニュー。販売が開始されるとSNSなどでも話題となり、売り切れの店舗が続出した。期間限定だったため販売は終了したが、今回また期間限定で復活した。

〈『厚切り豚角煮定食』の特徴〉

大きな豚バラ肉を柔らかく煮込み、さっぱりとした味付けで仕上げた。ねぎラー油、別添えのカラシを使っての味の変化も楽しめる満足感のある一品。

価格（※一部店舗では価格が異なる場合がある）

店内:税込1,097円

厚切り豚角煮定食

テイクアウト:税込1,077円

厚切り豚角煮定食（テイクアウト）

〈牛丼並盛のテイクアウトがお得になるキャンペーンも開催〉

吉野家は新年スタートのキャンペーンとして、テイクアウトで牛丼を2個〜4個買うと割引になるキャンペーンを開催する。期間は1月6日11時から1月21日の15時まで。

牛丼テイクアウトキャンペーン

■キャンペーン概要

2個購入:税込 864円(通常価格 978円) 税込値引き額 114円

3個購入:税込 1,242円(通常価格 1,467円) 税込値引き額 225円

4個購入:税込 1,620円(通常価格 1,956円) 税込値引き額 336円

期間:1月6日(火)11時から1月21日(水)15時までの期間

内容:テイクアウトの牛丼並盛を2個、3個、4個購入時にキャンペーン価格で提供。

対象店舗:全国の吉野家店舗

※一部店舗では実施しない。また、店舗により実施期間や牛丼の価格が異なる場合がある。

※デリバリーは対象外