GUの新年祭、1月8日まで開催中。コートやニットなど冬の定番アイテムがセール価格に。
GU（ジーユー）で、2026年1月8日まで開催している「新年祭」。
会員・非会員問わず、すべての人が対象のオトクなお祭りも、いよいよラストスパート。
年末祭に続き、期間限定価格で買えるアイテムがたっぷり並んでいます。
コスパ最強の冬服が勢ぞろい
●ウォームパデッドステッチレスコート（期間限定価格4990円）
耐久撥水、防風、保温と、真冬のおでかけに嬉しい機能が詰まったアウター。シンプルかつゆとりのあるサイズ感で、コートの中はレイヤードスタイルを楽しめます。
●スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー（期間限定価格1990円）
スウェット感覚で気軽に着られる、オーバーサイズのニット。生地に程よい厚みがありながら、丸みのあるシルエットが特徴で、1枚でもレイヤードでもバランスよく決まります。
●タックワイドパンツ（期間限定価格2490円）
腰高・脚長効果が狙える、名品ボトムス。身体のラインを拾いすぎないサイズ感、伸縮性、後ろゴム仕様で快適な履き心地なのに、すっきりとしたシルエットに見せてくれます。
この他にも、コート、パーカ、スウェットパンツ、ジーンズ、ベルトなど、コーディネートの幅が広がるカジュアルアイテムが多数値下げ中。
メンズやキッズも期間限定価格アイテムが登場しているので、併せてチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）