Ï·Ï·²ð¸î²óÈò¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢¥é¥¤¥¯¤Î²ð¸î»ö¶È
¡¡¥é¥¤¥¯¡Ê2462¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦·úÀß¡¦ÊªÎ®»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢ÊÝ°é±à»ö¶È¡ÊÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¡Ë¤ä²ð¸î»ÜÀß»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¡ÖÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¡×¡£À®¿Í»þ¤Ë¤Ï¡Ö¿Íºà°¶Àû¡×¡£Ï·Îð´ü¤Ï¡Ö²ð¸î»ÜÀß¡×¡£
¡¡²áµî5´ü´Ö¤Î¼ý±×Æ°¸þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¡£2021Ç¯5·î´ü¡Ö6.3%Áý¼ý¡¢80.5%±Ä¶ÈÁý±×¡¢22±ßÁýÇÛ50±ßÇÛ¡×-¡Ö6.2%Áý¼ý¡¢17.4%Áý±×52±ßÇÛ¡×-¡Ö4.1%Áý¼ý¡¢15.5%¸º±×¡¢58±ßÇÛ¡×-¡Ö0.8%Áý¼ý¡¢6.9%¸º±×¡¢58±ßÇÛ¡×-¡Ö3.1%Áý¼ý¡¢11.5%¸º±×¡¢60±ßÇÛ¡×¡£
¡¡23Ç¯5·î´ü¤Î¸º±×Í×°ø¤Ï¡Ö¿åÆ»Èñ¡¦¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¾å¾º¡×¡Ö¿Í·ïÈñÁý¡×¡Ö²ð¸î»ÜÀß¿·µ¬³«ÀßÉéÃ´¡×Åù¡¹¡£¤¬Áí¤¸¤Æ½çÄ´¡£50±ßÇÛ¤«¤é60±ßÇÛ¤ØÇÛÅö¶â¤â¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£26Ç¯5·î´ü¤Ï¡Ö4.6%Áý¼ý¡Ê652²¯±ß¡Ë¡¢15.2%Áý±×¡Ê34²¯±ß¡Ë¡×·×²è¡£³«¼¨ºÑ¤ß¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤Ï¡ÖÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.1%Áý¼ý¡¢47.9%Áý±×¡×¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜÂÙÉ§CEO¤Ï¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¤Ç¤Ï¶È³¦¼ó°Ì³Ê¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ°é¡¦³ØÆ¸¤Ç¤ÏÂè2°Ì¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¶È³¦20°Ì¤É¤³¤í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²ð¸î»ö¶È¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤¤¤Þ¡¢½¼¼Â¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·îËö»þÅÀ¤Ç26»ÜÀß¤Ë1529Ì¾¤¬Æþµï¡£º£¸å¤È¤âM&A¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¯¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÏÂçÊý¤¬¡Ö¡Ê¿ÍºàÇÉ¸¯¤ò²ð¤·¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡Ë°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë¡¢24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Î´Ç¸î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£
¡¡²¬ËÜ»á¤Ï¤³¤¦¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö²ð¸î¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï²ð¸î»ÎÉÔÂ¤ä¾¯»Ò²½¤Î¿ÊÄ½¤«¤é¡¢Ï·Ï·²ð¸î¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¡£90ºÐÂå¤Î¿Æ¤ò70ºÐÂå¤Î»Ò¶¡¤¬´Ç¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ÛµÞ²ÝÂê¤À¡£½ô¡¹¤ÎË¡µ¬À©¤¬¤¢¤ë¡£¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÂÐ±þºö¤ò¼¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤Î²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ÛÍÑ¤·¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡È²ð¸î¡É¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä·ç¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¥é¥¤¥¯¤ÏºòÇ¯¾å¾ì20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥±¥¢´ØÏ¢¤ÎÏ·ÊÞ¡£²ð¸î»ö¶È¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤òÂª¤¨¤Æ¤â¡¢Îò»Ë¤¢¤ë´ë¶È¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï1500±ßÂæÁ°È¾¡£ºòÇ¯12·î25Æü¤Î¹âÃÍ:1547±ßÆâ¥¾¡¼¥ó¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê3.1%Í¾¡£PER10.8ÇÜ¿å½à¤Ë²áÇ®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£10Ç¯Á°¤«¤é¤Î½¤ÀµºÑ¤ß³ô²Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ìó2ÇÜ¡£IFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»»½Ð¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¶¯µ¤¡×¤Î1850±ß¡£¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï»ñ»º·ÁÀ®³ô¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¦¡¦¡¦