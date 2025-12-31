¡ÖÀµ·î¤ÎÍµë¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬¼èÆÀµñÈÝ¤µ¤ì¤ÆÊªµÄ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¸«²ò¤Ï
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤¬X¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤«¤éÇ¯»Ï¤ÎÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤È12·î²¼½Ü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1400Ëü·ï¶á¤¯¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï1·î1Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤ÇÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡ÖÀµ·î¤ÏÍµëÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡ÖÏ«´ðË¡¡Ê¢¨Ï«Æ¯´ð½àË¡¡ËÅª¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¥¢¥¦¥È¤Ê¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿ÈÝ¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶ÐÌ³Àè¤ÎÂÐ±þ¤ËË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£°æ½ÓÍµÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡üÍµë¤Ï¸¢Íø¤À¤¬¡Ö´õË¾¤É¤ª¤ê¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Îã³°¤â
¨¡¨¡¡ÖÇ¯»Ï¤Î¸µÆü¤«¤é¿ôÆü´Ö¡¢Íµë¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍµëµÙ²Ë¤Ï¡¢½êÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐË¡Î§¾åÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
½¢¶Èµ¬Â§¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍýÍ³¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë¼èÆÀÆü¤ò»ØÄê¤·¤ÆÍµë¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Æü¤ËµÙ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿¦¾ì¤Î¡Ö»ö¶È¤ÎÀµ¾ï¤Ê±¿±Ä¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¡×¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ï»þµ¨ÊÑ¹¹¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¼èÆÀ»þ´ü¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ÂºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂåÂØÍ×°÷¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¡×
¨¡¨¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡Ö»ö¶È¤ÎÀµ¾ï¤Ê±¿±Ä¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬ÂåÂØÍ×°÷¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤«¡¢¶ÈÌ³¤ò»þ´üÅª¤ËÊ¬»¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àµ·î»°¤¬Æü¤ò´Þ¤àÇ¯»Ï¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»äÀ¸³è¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÈËË»´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÇ¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ÎÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÂåÂØÍ×°÷¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬¡¢¼ÂÌ³¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¶ÈÌ³¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢Æ±¤¸¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë½¾¶È°÷¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¿Í¿ô¤Ê¤É¤â¡¢È½ÃÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡Ö¿½ÀÁ»þ´ü¡×¤¬Âç»ö¤À
¨¡¨¡Â¾¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¿½ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤âÂ¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Î¿½ÀÁ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¯µû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î5¿ÍÁ´°÷¤¬Àµ·î»°¤¬Æü¤ËÍµë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¤ÈÀÁµá¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ô¥«·îÁ°¤Î¿½ÀÁ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢¿ô½µ´ÖÁ°¡¢¿ôÆüÁ°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü·ë¶É¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¡×
¨¡¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢ÂåÂØÍ×°÷¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÍµëµÙ²Ë¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÆ±¤¸»þ´ü¤Î¼èÆÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤È¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿½ÀÁ¤ÎÁá¤¤½ç¤Ë¡¢°ìÄê¿Í¿ô¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÂÐ±þ¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¦¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ä¿Í°÷¹½À®¡¢¿½ÀÁ¤Î»þ´ü¡¢¼èÆÀ´õË¾Æü¡¢ÈËË»´ü¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÍµëµÙ²Ë¤Ï¸¢Íø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´õË¾¤É¤ª¤ê¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
º£°æ ½ÓÍµ¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤È¤·¤Ò¤í¡ËÊÛ¸î»Î
1999Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£Ï«Æ¯¡Ê»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¡Ë¡¢²ñ¼ÒË¡¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö·ï¤Î¼è°·¤¤Â¿¿ô¡£¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÊý¿ËÄó¼¨¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³«È¯¿³ºº²ñ¤Î°Ñ°÷¡¢´¶À÷¾É¿Çºº¶¨µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§º£°æË¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://www.imai-lawoffice.jp/index.html