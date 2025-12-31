Îó¼ÖÆâ¤Ç¡ÖÆÍÁ³ÌÄ¤½Ð¤·¤¿Ç¡×¤Î»ô¤¤¼ç¤«¤é¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬È³¶â¤òÄ§¼ý¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎó¼Ö¤Ë°¦Ç¤È°ì½ï¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¡ÖÌÄ¤À¼¤¬Âç¤¤¯¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÈ³¶â95¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1Ëü9700±ß¡Ë¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î½é¤á¡¢Camille¤µ¤ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎPierre¤µ¤ó¤Ï°¦ÇMonet¤È°ì½ï¤ËÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¥¿ー¥Ë¥åÃÏÊý¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ì¤È¥Ñ¥ê´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¡ÊSNCF¡Ë¤Îµ¬ÄêÄÌ¤ê¡¢Èà½÷¤ÏÇÍÑ¤ÎÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆMonet¤ò¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¿¤ó¤Ë¥ß¥ãー¥ß¥ãー¤ÈÌÄ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î¾èµÒ¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾èÌ³°÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õÀÊ¤ÎÂ¿¤¤ÎÙ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÊ¤ò°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈSNCFÂ¦¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ´Æ»¤Ç¡ÖÁû¡¹¤·¤¤¡×¾èµÒ¤ËÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤á¤º¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥È±Ø¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤òON¤Ë¤·¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¡¢172¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3Ëü6000±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î4¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹±Ø¤Ç¹ç¾§¶Ê¡Ö¥¸¥å¥Ó¥éー¥Æ¡¦¥Ç¥ª¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿½äÎé¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ë¡Ö¸ø¶¦¤ÎÃá½ø¤òÍð¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë·Ù»¡¤¬È³¶â¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¤È¤¬¤á¤é¤ì¤¿Camille¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈ³¶â¤ÏÉÔÅö¤À¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¤ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¤ò¤Ê¤À¤á¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°ìÊýÅª¤ËÈ³¶â¤ò¤¤¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÈà½÷¡£
SNCF¤ÏÈ³¶â¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¤¬ÌÄ¤»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÊ£¿ô¤Î¾èµÒ¤«¤é¶ì¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤½¤·¤Æ¡Ö·¸°÷¤¬Èà½÷¤Ë°ÜÆ°¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤ÆÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£µ¬Â§¤ò¼é¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¾èµÒ¤Ë¡¢SNCF¤¬È³¶â¤ò²Ê¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ç¤È°ì½ï¤ËÎó¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÄ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¤ÎÉ¡Àè¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤ÆÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¬¤»¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»Ø¤ÇÇ¤ÎÉ¡¤Ë¿å¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ¡¤òçÓ¤á¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò°ì½ï¤Ë¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢Ç¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
