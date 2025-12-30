¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ø¤·¤¤¡ª


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

20Âå¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿Ç»É±¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤ÈÈ¾Æ±µï¤Ë¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢µÁÉãÊì¡¦µÁ·»¡¦¼«¸ÊÃæ¤ÊµÁËå¡Ä¤ÈµÁ¼Â²È¤ÏÁ´°÷¥¯¥»¥â¥Î¤À¤é¤±¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Í£°ìÍê¤ê¤¿¤¤É×¤Þ¤Ç·ëº§¸å¤ËÂÖÅÙ¤òÉ¿ÊÑ¤µ¤»¡¢Ç»É±¤µ¤ó¤òÊÎ¤í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£

¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢Æü¡¹Èà½÷¤Î¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶¦´¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÃíÌÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Âè2ÃÆ¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥¿¥«¥­ ¥ê¥ñÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÐ¾ì¿ÍÊª1


ÅÐ¾ì¿ÍÊª2


´°Á´¤ËÉâµ¤¤À¤í¡¡¤³¤ì


¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿


¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ø¤·¤¤¡ª


É×¤ÏµÕ¥®¥ì¤·¤¿¡ª


ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÎÑÎ¹¹Ô¤Í


¤â¤¦µ¯¤­¤Æ¤ë¡Ä


¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡ª


ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤«¤·¤é


Ãø¡á¥¿¥«¥­ ¥ê¥ñ¡¿¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ù