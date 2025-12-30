¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ°úÂàÀë¸À¤â1Ç¯¤Ç²Î¼êÉüµ¢¡¢¸¥¿ÈºÊ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÒºÇ´ü¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤À²Î¡Ó
¡Ö¥Ï¥¹¤Î¾å¤ËºÂ¤ë¤Î¤è¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ï¤¢¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀ¸Á°¤Î¶¶¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤Î¿¿Í³Èþ¤µ¤ó
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡£¥Ï¥¹¤Ï¿Í´ÖÀ¤³¦¤«¤éÀ¶¤é¤«¤Ê¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ø±ýÀ¸¤¹¤ë»Ñ¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¡¢Ê©ÍÍ¤¬ºÂ¤ëÏ¡²ÚºÂ¤ä¡¢¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ëºé¤¯²Ö¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤âÉ×¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é°Â¤é¤«¤ËÌ²¤ëÉ×¤Ë¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï1960Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÄ¬Íè³Þ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¤·¤ÆÀÄ½Õ²ÎÍØ¤ò¸£°ú¤·¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¡ØÌ¸É¹¡Ù¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÉã¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¥ì¥Ó¡¼¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¡Ù¤Î²ñÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤Ç§ÃÎ¾É¤Î·¼È¯³èÆ°¤Î¶¨ÎÏ¤ò¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»þ¤ÏÎ®¤ì¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿2¿Í¡£
¡ÖÈà¤Ï²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÅ·ºÍÅª¡£·ëº§¤·¤Æ¤âÈà¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡È¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÀ¼¤Î¿Ì¤¨¡×¤òÍýÍ³¤Ë1ÅÙ¤Ï°úÂà
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÉÂËâ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö·ÚÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¼¤Î¿ê¤¨¤òÍýÍ³¤Ë°úÂà¤òÀë¸À¤·¡¢Æ±Ç¯5·î¤ËÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡¢¤Þ¤À²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é5·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·ÝÇ½³¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÒ¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤È¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡£°úÂà¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸å¡¢2¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÄØ»³Áñ¤Ç·ëº§¼°¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Î¤¦¤³¤È¤È¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°úÂà¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¼Ö¤ÇÇ®³¤¤«¤éÅìµþ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¶¶¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç»öÌ³½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¡ÈËÍ¡¢¤â¤¦°ì²ó²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¡£µö¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡¢Éüµ¢É½ÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î²Î¤ò²Î¤¤·Ñ¤°²Î¼ê¤ÎÊç½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÆóÂåÌÜ ¶¶¹¬É× yH2¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯5·î¡¢ÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£ÃæÅùÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶¶¤µ¤ó¤¬ºÇ´ü¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤À²Î
¡¡6·î¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÊ»È¯¤·¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþ±¡Ãæ¡¢Ãë´Ö¤Ï¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡¶¶¤µ¤ó¤ÏºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÏÃ¤»¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1976Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¸ì¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ò¸ý¤º¤µ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö3¤«·î´Ö¤ÎÎÅÍÜÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¤º¤Ã¤È¶¶¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°¦¤¹¤ë¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Î¤òºÇ´ü¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¤Ã¤¿¡£