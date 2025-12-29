運勢の強さが際立つ年。秋の終わりまでは全力疾走を／2026年「九紫火星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「九紫火星」2026年のバイオリズム
2026年は運勢のつよさが際立つ。春先は不調を感じるが周囲が九紫火星を支えるように動くから、あまり心配はいらない。6月の落ち込みの際もやはり周囲が手助けをくれる。これほどまでに自分と周囲がバランスを取り合いつつ高運気を描き出すのはなかなかない。2026年の九紫火星は天に愛されているのだろうか。
夏場以降は逆に自身の運勢のつよさが周囲を引っ張っていくことになる。冬以降は2027年の中宮廻座（かいざ）に向けて運気が収束を始める。そのため秋の土用くらいまでは全力疾走の年と決意しよう。ただし、この星は見た目ほどに体力は伴わない。月に2回は完全オフの日をつくり、長いマラソンを走り抜けよう。
■「九紫火星」家庭と健康
好調な社会活動に対して、家庭生活においては問題が生じることになりそうだ。これまで抑えつけてきた不満が噴出することもありそうだから、細心の注意払っておくように。問題が表面化するのを怖がるのではなく、問題を解決した後に見える光を期待しよう。遅かれ早かれ解決しなければならないのが問題なのだから、運勢がつよい今、現れてくれたのはむしろ幸運だと考えたい。2026年の判断力の良さを活かし、積年の課題を解決するときがきた。
家の新築を考えているなら、2026年か2027年には着工したい。これを逃すと、次のチャンスは2029年まで待たなければならないから、家族で真剣に話し合うこと。 引越や旅行も吉を招く。忙しい中、時間を作って家族と向き合おう。
健康面ではさほど心配はいらない。強いて言えば、3月と6月には注意。3月は花粉症がつらく、6月は熱中症になったり、高熱に浮かされかねない。また心疾患や脳卒中のリスクも高まるから、不安がある人は十分に注意しておいてほしい。
一年を通じて、ストレッチやヨガを習慣にすると良いだろう。早朝のウォーキングなんかを楽しむのも良い。開運と健康の両方が期待できるから、まさに一挙両得だ。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』