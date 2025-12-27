やってもやっても終わりが見えない実家・義実家の片付け。8年にわたって義実家の片付けを続けているブロガー・やまだめがねさん（50代）が、とくに大変だったと振り返るのが、本の処分です。「もっと早くやっておけばよかった」と話す理由について伺いました。

50代の夫が子どもの頃に読んでいた漫画まで

ブロガーのやまだめがねさんは、義実家の片付けに奔走して8年。

【写真】義実家の本の山

「片付けに苦労したものはいくつかありますが、トップ3に挙げられるのが本です。家族全員が本好き、しかも捨てられない性分。普通では想像できないくらいの物量でした」（めがねさん、以下同）

本棚から全出ししたら、かなりの量に。

「かつての子ども部屋、夫ときょうだいのものがつまった部屋には、小学校時代からの本がそのまま積まれた状態。トイレの本棚には当時の漫画本まで残っていました。これでも少しずつ処分してきたそうですが、“本はそのまま置いておいてもいい”という暗黙の了解が、この家にはあったのだと思います」

本は重くて運べない。買い取りに出す余裕もなし

子ども部屋以外にも、義父のものと思われる本がたくさんありました。

「本棚2つにぎっしりと。奥のほうから、いわゆる全集のようなシリーズものも大量に発見しました。少しずつでも、本棚ひとつ分だけでも手をつけておけば、どれだけラクだっただろう？ と今になって少し後悔しています」

1冊1冊が重く、ヒモで縛ってまとめて外に運び出すのは相当骨が折れる作業。

「どれもこれも放置の結果。段ボールにつめてまとめて宅配買取に出そうか、古本屋に持ち込もうか、読みたい本はどこかに積んでおこうか。これまでいろいろ考えはしましたが、今は片付けと義両親の引っ越し、プレ介護で頭がいっぱい。とてもじゃないけれど、余裕がありません」

処分は少しずつ、気長に進めていくしかない

ものが多すぎると、直視したくなくなるのは自然なこと。

「義両親、そして夫も、何十年と見て見ぬふりをしてきた気持ちもよく分かります。でも、いつまでも放置はできません。夫もやっと、やっと諦めがついたようで、“ほとんど捨てる”と苦笑いしながら言っています。諦めの境地に達したことで、私も今はなんだか清々しい気持ちです」

少しずつ、選別してヒモで縛って捨てていくしかない。でも、処分したぶんだけスペースは確実にあいていきます。

「もう二度と同じことを繰り返したくないからこそ、一歩ずつ着実に片付けを進めています」