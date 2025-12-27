この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「【契約前にみて】ドコモ光10ギガを契約する前に確認すべきことは？おすすめプロバイダ/10ギガ対応Wi-Fiルーター/キャッシュバック/特典・キャンペーンなど」と題した動画を公開。理論上は従来の1ギガプランの10倍の速度を誇る「ドコモ光10ギガ」について、その性能を最大限に引き出すための条件を解説した。



ネコさや氏はまず、10ギガプランの圧倒的な速度メリットを提示。理論値では、20GBのデータダウンロードが1ギガプランで3分かかるのに対し、10ギガプランではわずか18秒で完了すると説明する。これにより、高画質な動画のストリーミング再生や、大容量のオンラインゲームなどがこれまで以上に快適になるとした。しかし、同氏は「10ギガにしたからといって必ずしも速くなるとは限りません」と注意を促す。実際に「10ギガなのに遅い」という相談が多く寄せられているという。



その最大の原因は、通信環境が10ギガに対応していないことにある。ネコさや氏によれば、最大通信速度10Gbpsというのは、あくまでインターネット回線から宅内の光回線終端装置（ONU）までの理論値。そこからPCやスマートフォンに接続するまでの経路にボトルネックがあれば、速度は大幅に低下してしまう。具体的には、「Wi-Fiルーター」「LANケーブル」「PCやスマホなどの端末」の3つが10ギガに対応している必要があると指摘した。



動画では、これらの「10ギガの速度を最大限に活かす3つの推奨環境」を整える具体的な方法を解説。特に重要なのが10ギガ対応のWi-Fiルーターで、プロバイダが提供するレンタルサービスなどを利用するのが手軽でおすすめだという。また、PCを有線接続する場合は、LANポートの規格が「10GBASE-T」に対応しているか確認が必要であり、非対応の場合はLANカードの増設やLANアダプターの利用を推奨した。



せっかくの10ギガプランも、適切な環境がなければその性能は宝の持ち腐れとなる。ネコさや氏は、契約前に自身の利用環境を確認することが、「10ギガにしたのに遅い」という事態を避けるために不可欠であると結論付けた。