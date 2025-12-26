似ているようで「ここが変わった」着回しが上手くなる服の選び方





どこまでも着回せる「メリットが多い新定番」

選びの基準は「着回せるだけじゃない」メリットの多い服。シンプルだけど無難というわけでもない。その差を生むのは、ほんのわずかなディテールの更新。 そでのフォルム、えりの角度、あるいは質感。 見慣れた定番アイテムこそ、今の気分に合わせて再び新しく。「これからの新定番」の選び方をお届けします。







脱・コンサバな黒

ゆるくてもルーズに見えない肩パッド入りのオーバーサイズ

黒ワイドジャケット／SEA（エスストア） オーバーサイズを単なる「ゆるさ」に見せない秘訣は、肩のラインにあり。パッドが生む直線的なフォルムが、コンサバになりがちな黒ジャケットをモードな表情へと引き上げる。パッドは取り外し可能で、気分に合わせてシルエット調整も自在。







白にも「温度」を

真っ白よりも気楽な黄みがかった白

アイボリーフレアスカート／ロンハーマン パキッとした白だと浮いてしまう冬の装いには、黄みがかったアイボリーが正解。柔らかくもしっかりと重みを感じる上質な生地が、歩くたびに美しいドレープを生む。透けを気にせず履ける裏地付きも高ポイント。







後ろ姿にも自信

脚線を長く美しく見せる仕掛けが満載

フレアデニムパンツ／マザー（LITTLE LEAGUE INC.） ひざ下を長く見せるフレアシルエットに加え、注目すべきはバックスタイル。計算されたVステッチが視覚効果で小尻を演出。360度どこから見ても美しい、デニム選びの最終結論。







ニットの「チクチク」から解放

肌がよろこぶ極上のなめらかさ

黒タートルTシャツ／アモーメント レイヤードに不可欠なタートルネック。ニットのチクチク感が苦手な人にとっての救世主となるのが、伸縮性に優れたとろみ素材のカットソー。肌に吸い付くようななめらかさは、一度着たら手放せない心地よさ。







