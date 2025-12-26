この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が出口戦略を徹底解説!『新NISA取崩し戦略で必須知識!終わり方を考えておかないと資産は思ったように増えない実態について解説します!』

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、『新NISA取崩し戦略で必須知識!終わり方を考えておかないと資産は思ったように増えない実態について解説します!』と題した動画を公開し、新NISAにおける出口戦略の重要性を論じた。



多くの投資家は資産を増やすことに注力するが、鳥海氏は投資の本質的な目的が「必要なタイミングで使うこと」にあると指摘する。特に50代、60代といった取り崩しステージに入る世代にとっては、単に増やすだけでなく、いかに安定的に使い続けられるかという視点が極めて重要になるという。



動画では具体的なシミュレーションを通じて、出口戦略の違いが資産寿命に及ぼす影響を検証している。年利7%で安定的に増える資産と、年利15%だが途中で大暴落を経験する資産を比較したところ、資産形成段階では後者が有利に見えるが、取り崩し段階では状況が一変する。初期資産から毎月一定額を取り崩す場合、安定的な資産は約30年間維持できるのに対し、暴落を経験する資産は16年程度で枯渇するという結果が示された。取り崩し期には毎月の引き出しが継続するため、暴落のタイミングが致命的な影響を及ぼすのである。



鳥海氏は暴落対策として、投資先を尖らせすぎないことと収支管理の徹底を挙げる。個別株やテーマ株への集中投資は下落頻度が高く、取り崩し期には不向きだという。広く分散されたインデックス投資の方が比較的安定しており、長期的な取り崩しに適している。また、株価はコントロールできないため、コントロール可能な生活費や現金保有額を厳格に管理すべきだと説く。具体的には、毎月の生活費を実数値で把握し、年間生活費の1年分から3年分を現金として確保した上で、残りを投資に回すという考え方である。



さらに、何歳から毎月いくら必要かをあらかじめ決めておくことで、暴落時にも冷静な判断が可能になると述べる。現金に余裕があれば、株価が下落している間は無理に売却せず、回復を待つという選択肢が取れるためだ。加えて、固定費の見直しや生活習慣の工夫により支出を削減することも、投資成果を上げることと同等かそれ以上に重要だとした。



取り崩し戦略は若年層にとっても無関係ではなく、資産形成の段階から出口を意識することで、将来の安定性が大きく向上する。資産運用における終わり方の設計は、豊かな人生を実現するための必須要素である。