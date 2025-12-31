¡Ö¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø±Ä¶È¤Î¤¦¤Á¡Ù¤È¡Ä¡×±Ä¶ÈÀè¤Ç¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿21Â´½÷À¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿ÀäË¾¤Î½Ö´Ö
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
21Â´¤Î½÷À¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·Â´±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¤µ¤¶¤¨¡Û¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿JA¡ÊÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤ò¤ï¤º¤«9¥ö·î¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸åÅ¾¿¦¤·¤¿¿®ÈÎ²ñ¼Ò¤âÌó3Ç¯¤ÇÂà¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¼«Çú±Ä¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ä¶ÈÀè¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤À¤È´«¤á¤é¤ì¡¢¿·Â´¤ÇJA¤ØÆþ¼Ò¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÛÂ°Àè¤ÏÇÀ¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤JA¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁë¸ý¶ÈÌ³¤À¤Ã¤¿¡£Âà¿¦¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤ª¶ÉÍÍ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÆ³°÷¤Î½÷À¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©²¿¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª¡ª¡×¤È¹â°µÅª¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤òÊª¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤¬¡¢JAÆÃÍ¤Î¡Ö¼«Çú±Ä¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Æþ¼Ò¸å¤¹¤°¡¢¶¦ºÑ¡ÊÊÝ¸±¡Ë¤Î²ÃÆþ¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÖÇ¯Ê§¤¤¤Ç30Ëü±ß¡×¤Î¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£½Â¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢Îã¤Î»ØÆ³°÷¤¬¡Ö²¿¤¬ÉÔËþ¤Ê¤Î¡©¡×¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢¶²ÉÝ¿´¤«¤é·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
9¥ö·î¤ÇJA¤òÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿®ÈÎ²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿Èà½÷¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¼è°úÀè¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤«¤é¼¹Ù¹¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æó¿Í¤¤ê¤Î¾õ¶·¤òºî¤é¤ì¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë»ÙÅ¹Ä¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â±Ä¶È¤Î¤¦¤Á¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ë¤âÈÝ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤â¼¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÈà½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÂ¾ÀÕ»×¹Í¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê´Ä¶¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¿´¤ò²õ¤¹Á°¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
