2013Ç¯¤Ë·à¾ì¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Î¡ÖÂè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¾å±Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ØÂè»Í¾Ï ¿å¿§¤Î²µ½÷¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ØÂè»Í¾Ï ¿å¿§¤Î²µ½÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢17ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥µ¡¼¥·¥ã¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥ß¥é¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¸Î¶¿¡¦¥¬¥ë¥Þ¥óÀ±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹ñ²È¡Ö¥¬¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¬¥ß¥é¥¹¡×¤ÎÁíÅý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¥¹¥é¡¼¤é¤È¶¦¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥È¤Ï¥Ç¥¶¥ê¥¢¥à¤ÎµðÂçÍ×ºÉ¡¦¥Ç¥£¥¬¥Ö¥é¥¹¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¡Ø3199¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½40Ç¯Á°¤ËTVÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³»û¡¡ºÇ½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ï1974Ç¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤¬Ãæ³Ø°ìÇ¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÏ¿²èµ¡´ï¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÏÃ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÌÇË´¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È¡ûÆü¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Î±é½Ð¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ç¡¢´°Á´¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤â¡Ø¥ä¥Þ¥È¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·ë¶É¡¢1ÏÃ¤â·ç¤«¤µ¤ººÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¤«¤é¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
»³»û¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÃÏµå¥ä¥Ð¤¤¤¾¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³»û¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÅÂå¡Ê¿Ê¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÅÂåÌò¤ÎÉÙ»³·É¤µ¤ó¤ÎÀ¼¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÀã¡¼¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¶«¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÎÀ¼¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¿¿»÷¤Ê¤ó¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³»û¡¡°Ìò¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ËÉð¡Ê²íÅá¡Ë¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÀ¼¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¹¥é¡¼¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¡Ø3199¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÏÁ°¾Ï¤ÎÂè»Í¾Ï¤«¤éËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³»û¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÂæËÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Âè»Í¾Ï¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡Ø3199¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤È¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥ÈIII¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÅÐ¾ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¾Ï¤ÎÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¥Ç¥¹¥é¡¼½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î¨Ä¾¤Ë¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡ÙÁ´ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³»û¡¡¥Ç¥¶¥ê¥¢¥à¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÁ°¥·¥ê¡¼¥º¡Ø2205¡Ù¤Ç¡Ë¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥¬¥ß¥é¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥ê¥¢¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø3199¡Ù¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥ê¥¢¥àÂ¦¤Î¥¥ã¥é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä¾¤µ¤ó¡ÊÆâÅÄÄ¾ºÈ¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥«¥ë¥À¡¼¥È¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÄ»³¾÷¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¸ýÄ´¤«¤é¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î¥«¥¶¥ó¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ø3199¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥¹¥é¡¼¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³»û¡¡¡Ö¥Ç¥¹¥é¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¬¥ë¥Þ¥óÀ±¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¡¢¥Ü¥é¡¼Ï¢Ë®¤Ë½¾¤¦¥Ð¡¼¥¹À±¤Î¥é¡á¥¸¥§¥ó¥É¥é´ÏÂâ¤¬¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥ä¥Þ¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¨ÎÏ¤òÍê¤à¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¬¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¬¥ß¥é¥¹¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢º£¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥È¤äÃÏµå¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¤È¤Î±ï¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¡É¶¨Ä´¡É¤È¤«¡ÉÏÂ¤òÂº¤Ö¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø3199¡Ù¤Î¥Ç¥¹¥é¡¼¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛ¤¤¿Í¤ÎËº¤ì·Á¸«¥µ¡¼¥·¥ã¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë´¶¤¸¤¿¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤
¡½¡½¼ÂºÝ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ø3199¡Ù¤Ç¥Ç¥¹¥é¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³»û¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ±é¤¸Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ê¡°æÁí´ÆÆÄ¤ä¥ä¥Þ¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¹¥é¡¼¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢º£¤Î¥¬¥ß¥é¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤Þ¤¨¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¥¹¥é¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³»û¡¡¥Ç¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¡É¥Õ¥Ã¡É¤È¾Ð¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ËÉð¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦±é¤¸Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø3199¡Ù¤Ç¤â¡Ö¡É¥Õ¥Ã¡É¤È¾Ð¤¦¡×¤ÈÂæËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¡É¥Õ¥Ã¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤ò¸«²¼¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥Õ¥Ã¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸ÅÂå¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤Î¡É¥Õ¥Ã¡É¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤º¤È¤â¡¢¤½¤Î¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ç¥¹¥é¡¼¤Î´¶¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¡É¥Õ¥Ã¡É¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö100ÄÌ¤ê¤Î¡É¥Õ¥Ã¡É¤¬¤Ç¤¤ëÀ¼Í¥¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¸ÅÂå¤ÈÆó¿Í¤À¤±¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»³»û¡¡¥Ç¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÅÂå¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÉÆ±»Ö¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èà¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÅÂå¤¬¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¸ÅÂå¤È°¥¤·¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤¬º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡½¡½¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æó¿Í¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¥¹¥é¡¼¤È¥µ¡¼¥·¥ã¤ÎÂÐÏÃ¤â¡¢¡Ø3199¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
»³»û¡¡¤³¤ÎÆó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¤ÎËº¤ì·Á¸«¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤È¸ì¤ê¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤âÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¤«¤é¡ÖÊì¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤ÎÅú¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¤ÎÌ¼¤Ë¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¿´¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âè»Í¾Ï¤Ç±é¤¸¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè»Í¾ÏËÁÆ¬¤Î¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡É±ÇÁü¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
»³»û¡¡¡Ø3199¡Ù¤Î¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡É¤Ï¡¢Âè°ì¾Ï¤Ï¿¹Àã¡¢ÂèÆó¾Ï¤ÏÅÚÌçÎµ²ð¡¢Âè»°¾Ï¤Ï»³Æî½¤¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÂè»Í¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡½¡½¡Ø2199¡Ù¤«¤é¡Ø3199¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡°æ¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸¶¹Æ¤¬¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬¤¢¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¡¢Ï¯¡¹¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¹¥é¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿®Ç°¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Î¡É¤¢¤é¤¹¤¸¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»³»û¹¨°ì¡Ê¤ä¤Þ¤Ç¤é¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
1961Ç¯µÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¯¥í¥¹ ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¥¸¡¼¥Ë¡¼Ìò¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±!¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¤á¤¤¤±¤ó¥Á¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥«¥Ð¥ª¤Ê¤É¡Ë¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¡Ê²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸¡Ë¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØLUPIN THE IIIRD THE MOVIE ÉÔ»à¿È¤Î·ìÂ²¡Ù¡ÊÁ¬·Á·ÙÉô¡Ë¤Û¤«¡£
