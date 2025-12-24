クリスマスの準備で大忙しの母が思わず涙した…娘が書いた「サンタさんへの手紙」の中身

7歳の娘と5歳の息子の母で、子育て中の笑いと涙を漫画にして ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、感動したことや子どもたちから学んだことなどがたくさんあると言います。

今回は、クリスマスにまつわるエピソード。クリスマスといえば、12月のビッグイベントで、ツリーを飾りつけたり、パーティー料理を作ったり、さらに小さなお子さんのいるご家庭では希望のプレゼントをこっそり準備したりと大忙しですよね。はなゆいさんもその忙しさを何度も経験していますが、そんななか子どもたちに心を救われたクリスマスの出来事を振り返ります。

親業がいっそう忙しくなる年末

こんにちは、小学生と幼稚園児を育児中のはなゆいです。

さて12月ですね。仕事納めのみならず大掃除などで多忙なこの頃。ただでさえ忙しいこの時期ですが、12月の一大イベントのクリスマス関連で親業がいっそう忙しかったりしません？

クリスマスツリーを取り出して飾りつけたり、ケーキの予約、そしてパーティーの準備。さらにあらゆるミッションの中で難易度が一番高い、我が子へのプレゼントの用意！

「今年はサンタさんに何をお願いするの？」と、さりげなく事前にリサーチしたり、入手した後も我が子に見つからないように当日まで細心の注意を払ったり、渡すタイミングを周到にシミュレーションしたり……。

しかも、親が必死に入手したプレゼントは、全部サンタさんの手柄という(泣)。サンタって誰やねん！ 年末でクソ忙しい中、気を遣ったり出費したり、寝不足になった上で成り立った「手柄」を、サラッと横取りしていく赤服おじさん！（笑）。

年末の慌ただしさから、そんなブラックな感情がつい頭の中をよぎってしまうこともあるのですが、そんな親の知られざる「裏方人生」も「やってよかった」と心から報われる瞬間があるんです。

我が家にその瞬間が訪れたのは、我が子がサンタさんへ「手紙を書く」と言い出した、ある冬の夜のことでした。

“ありがとう”がこもっていて尊い！

当時5歳だった娘のまる子がサンタさんにつづった手紙を読んだ瞬間、思わず涙が出ました。

「夜、寒い中おつかれさま」「この手紙であったかくなってね」。思いのこもったひと言ひと言に、救われるのを感じました。

そうそう、まる子はサンタさんへのお手紙をいったん書き終えたあとも「色塗るの忘れた！」と、何度か布団から飛び出しては、納得いくまで手を加えていたんです。

冬の夜、色鉛筆を握りしめるその小さな手、ひと文字ひと文字に、どれだけの思いが込められていたのだろう。思い返すと、胸がいっぱいになりました……。リアルにサンタさんが存在していたら、お手紙を読んだあとに感涙するんじゃないかな。

まる子がお手紙を書いていた横で、実は弟のおーちゃん（3歳）もサンタさんへお手紙（というか絵）を書いていたんですよ。当時まだ字が書けなかったので「サンタさんと遊んでいる絵」を描いていました。こちらも、サンタさんへの“ありがとう”がこもっていて、とても尊かった！

子どもたちの「信じる力」と「誰かのためを思う心」って、美しくてあたたかい。振り返ると“優しさ”というプレゼントをもらっていたのは、実は私の方だということに気づかされました。みなさん、メリークリスマス！

